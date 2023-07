Le pareti del bagno sono pulite, ma anche giuste? Scopri come non sbagliare

Scegliere il colore corretto per le pareti del bagno ci aiuta a tenerle pulite meglio ma anche ad avere più armonia in una stanza speciale della casa

Di solito quando parliamo delle pareti di una stanza è per spiegare come si puliscono, per trovare qualche trucco in più. Ma prima di tutto, hai mai pensato a come scegliere e il materiale il colore giusto? Vale in tutte le stanze, ancora di più nel bagno.

In effetti qui di solito pensiamo ai mobili e al pavimento, considerando meno i colori delle pareti. Molti puntano sul bianco o comunque una tinta neutra, perché sono quelle che danno maggiore affidabilità ma indicano anche pulizia e ordine assoluto. In realtà anche i colori delle pareti del bagno possono offrire una notevole scelta di opzioni, con largo spazio per la fantasia.

Sono molti i fattori da prendere in considerazione quando dobbiamo decidere i colori delle pareti del bagno. Se stiamo parlando di un ambiente ampio e ben illuminato, allora potremo pensare anche a tinte più scure con accostamenti non sempre classici per rompere gli schemi.

Se invece siamo di fronte ad una stanza piccola, specialmente se poco o per nulla esposta alla luce, invece sono assolutamente sconsigliate le tinte scure o troppo vivaci. Infatti tendono a far sembrare ancora più ridotte le dimensioni.

Inoltre, se l’ambiente è esposto a nord le tinte troppo cariche rischiano di appesantire l’ambiente e renderlo troppo cupo. Se invece è esposto al sud, al contrario sono molto consigliate tinte forti e decise per dargli un tono.

Pareti del bagno, con queste scelte non possiamo sbagliare mai

Nella scelta per i colori delle pareti del bagno molto dipende anche dall’arredamento e dallo stile che scegliamo per una stanza così particolare. Quando infatti è il bagno è moderno, una tendenza che sta prendendo sempre più piede, è importante considerare il colore dei mobili.

Se sono bianchi o molto chiari, allora scegliere il bianco anche per le pareti, che siano dipinte o piastrellate poco importa, è sbagliato. Invece ci sta assolutamente il nero almeno su una parete o comunque colori vivaci come il verde o l’azzurro intenso.

Altra soluzione interessante è il colore bordeaux, un rosso molto acceso. Anche il grigio è particolarmente indicato per un ambiente moderno soprattutto se sono presenti diversi elementi lucidi e metallizzati nell’arredamento e nella rubinetteria.

Quando invece l’arredamento del bagno e lo stile sono classici, allora le pareti migliori sono quelle in beige o in grigio, mentre per lo stile shabby chic. Soprattutto con mobili in legno i colori delle pareti ideali sono l’azzurro, il lavanda e il verde salvia. E se l’arredamento è etnico, allora si intona bene con il verde muschio e il viola tenue.

Infine da tenere molto in considerazione per le pareti del bagno è anche il giallo, colore che dà subito l’idea di luminosità e di spazio. Per ultimo, il rosa antico e la variante salmone danno un senso di rilassamento e di tranquillità all’ambiente.