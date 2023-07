Hai superato i 50? Questo taglio renderà più dolci i tuoi lineamenti

Scopri qual è il taglio perfetto per addolcire i lineamenti dopo i 50. Ti sentirai più bella che mai.

Quando si superano i 50, i lineamenti del viso tendono a cambiare e, in alcuni casi, possono sembrare più duri. Una situazione che per alcuni può passare del tutto inosservata ma che per altri può essere invece più difficile da affrontare.

Sebbene il trucco possa fare molto, anche il taglio di capelli rappresenta un modo semplice ed immediato per sentirsi diverse e per piacersi di più. Scegliendo quello giusto e portandolo nel modo che meglio si presta a modificare l’aspetto del volto puoi infatti raggiungere risultati insperati ed in grado di farti sentire più bella che mai. Dopo aver visto qual è la lunghezza di capelli giusta dopo i 50, scopriamo in che modo portare i capelli per addolcire dei lineamenti più duri di quanto non si vorrebbe.

Un piccolo accorgimento renderà i tuoi lineamenti molto più dolci

Superati i 50, la voglia di vedersi bene allo specchio è più che normale. E ciò aumenta se a causa dei cambiamenti del viso, ci si ritrova con lineamenti più duri di quanto non si vorrebbe. Per fortuna ci sono diverse strategie che possono aiutare in tal senso e tra queste c’è quella legata al modo di portare i capelli. Se è vero che un bob di media lunghezza sta bene a tutte e, in modo particolare, a chi ha superato gli anta, è anche vero, infatti, che il modo di portarlo può fare la differenza. Un esempio? Portare un ciuffo lungo da posizionare lateralmente, può addolcire i lineamenti.

Lo stesso vale per una frangia sfilata da portare in modo sbarazzino e disordinato o da tagliare direttamente in modo irregolare.

Ciò che conta, insomma, è portare i capelli in modo da incorniciare il viso e da andare a smussare quei lineamenti che si reputano meno piacevoli di altri. Un piccolo cambiamento che addolcirà i lineamenti e che li renderà più piacevoli da vedere. A tutto ciò si possono aggiungere dei giochi di colore come le meches o i riflessi colorati da portare sulle lunghezze o, ovviamente, su ciuffo o frangia.

Accorgimenti che, sopratutto se in combinazione con un buon trucco (senza dimenticare la scelta del colore giusto) aiuteranno a rendere tutto ancora più performante, portandoti così a sentirti molto più giovane ma, sopratutto, in linea con te stessa e con l’immagine che hai di te.