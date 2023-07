Tale e Quale Show, un pezzo grosso già fuori dal cast: i presunti motivi fanno già discutere

Tale e Quale Show si svolgerà in dopo le vacanze e già si sa molto sul cast: un pezzo grosso, però, pare aver già dato forfait, ecco perché

Come ogni anno dopo l’estate, approderà finalmente in Rai una nuova edizione del noto format Tale e Quale Show, condotto dall’inimitabile Carlo Conti. Il programma è da sempre un successo, in quanto la sua formula super divertente e fresca è in grado di tenere incollati davanti allo schermo sia grande che piccini: è proprio per questo che, come al solito, già da ora cominciano le previsioni sui papabili futuri concorrenti.

Per chi non avesse mai avuto modo di dedicarsi alla visione di questa famosissima trasmissione Rai, si tratta di una sorta di talent show dove personaggi famosi si cimentano nelle imitazioni di indiscusse icone del mondo della musica e dello spettacolo. Il lato divertente, dunque, non riguarda solo le performance vere e proprie, studiate nei minimi dettagli con dei coach specializzati, ma anche per i travestimenti, ricreati ad hoc con tutto il necessario per creare una somiglianza il più spiccata possibile.

Quest’anno, è stata proprio la Rai ad annunciare i nomi dei protagonisti della prossima edizione tramite un comunicato stampa: stando a queste prime news, i personaggi che prenderanno parte allo show saranno niente poco di meno che Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli. Eppure, secondo alcune indiscrezioni, pare che uno di loro abbia già dato forfait e i motivi (presunti) hanno già fatto mormorare il web.

Tale e Quale Show, fuori Cristina Scuccia: ecco i presunti motivi

Ebbene sì, stando alle informazioni date dal noto sito TVBlog e da Deianira Marzano, sempre super informata sui gossip più succulenti del momento, a rinunciare a quest’esperienza ancor prima di cominciare sarebbe proprio Cristina Scuccia, ex partecipante sempre dell’Isola quest’anno. La Marzano, inoltre, ha fornito anche le motivazioni che avrebbero spinto Cristina a rifiutare e non tutti hanno preso benissimo la notizia.

Cristina Scuccia ha un vissuto molto particolare alle spalle: moltissimi, infatti, la ricorderanno come Suor Cristina, vincitrice del noto format The Voice nel 2014. La ragazza, al tempo, era effettivamente una suora e ha incantato davvero tutti con la sua incredibile voce, delicata e potente allo stesso tempo. Ad oggi, però, Cristina ha lasciato i voti per dedicarsi alla carriera da cantante e, perché no, nel mondo dello spettacolo.

Come prima esperienza recente in TV dopo The Voice, infatti, ha affrontato L’Isola dei Famosi, dove si è mostrata per quella che è, ovvero super dolce, ma combattiva ed agguerrita nel raggiungere i suoi obiettivi. La ragazza è arrivata in finale, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria: in molti, dunque, hanno puntato su Tale e Quale, essendo decisamente più nelle sue corde (di nome e di fatto).

Eppure, TV Blog ha rivelato che la ragazza sarebbe già fuori dai giochi. A svelare le motivazioni sarebbe stata, invece, la Marzano, che ha affermato che la Scuccia: “abbia chiesto un bel po’ di soldini” per partecipare. Insomma, di fatto l’ex isolana non avrebbe trovato un accordo economico soddisfacente con la Rai che, sempre secondo TV Blog, al suo posto avrebbe convocato l’istrionica Jo Squillo. Che ne pensate?