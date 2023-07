Commetti ancora questo errore quando cuoci le uova sode? Attenzione: cosi rovini tutto!

Non devi fare questo errore quando cuoci le uova sode. O fai così o si rovinano e non potrai mangiarle come si deve!

Le uova sode possono essere davvero una bontà e diciamocela tutta piacciono proprio a tutti in un modo o nell’altro. Certo le uova sode sono un piatto semplice, senza nessun tipo di grandi pretese. Queste però si possono rivelare un ingrediente utilissimo per dei panini gourmet o per magari delle insalate fresche che proprio non si possono non fare. In effetti sono proprio queste quelle gioie culinarie che tanto ci fanno piacere. Non sono rinunciabili ed al centro pongono proprio le nostre amate uova. Che siano protagoniste indiscusse o semplici contorni, le uova sode fanno sempre la loro fantastica figura.

Sulle uova sode però, bisogna dire, aleggia anche un po’ una leggenda che in realtà non è del tutto così. Viene sempre detto infatti che le uova sode siano semplicissime da cuocere e che solo chi è negato in cucina non le sappia fare. In realtà, bisogna proprio dirla tutta, non è così. Le uova sode possono rovinarsi davvero con poco e questo avviene perché non si conosce bene la struttura dell’uovo e soprattutto il modo con cui andrebbe cotto davvero un uovo sodo.

Capita spessissimo infatti che un uovo sodo non riesca a sgusciarsi e quindi si rovina completamente siccome non lo si riesce a mangiare. Ebbene, quanto segue mette in chiaro anche questo oltre al trucco per cuocerlo bene senza rovinarlo. Scopri subito tutto!

L’uovo sodo va cotto in questo modo. Scopri cosa fare per cuocerle!

L’uovo sodo sembra semplicissimo da fare. In realtà ci vogliono alcune attenzioni che rendono la cosa più difficile di quel che sembra. Questo per chi non vuole accontentarsi di una cottura rovinosa. Qui poi puoi trovare un ulteriore consiglio molto utile.

La prima cosa che devi sapere è che l’uovo oltre a presentare tuorlo e albume, presenta anche una sorta di membrana che ricopre il tutto. Un guscio che protegge l’interno dall’esterno. Può succedere in cottura che la membrana si fonda con l’albume e che dopo la cottura diventi impossibile separarli. Se si procede in questo modo infatti sarà poi impossibile aprire l’uovo sodo una volta cotto e sarà completamente rovinato e spezzettato fra pezzi di guscio, albume e tuorlo bolliti.

Quel che devi fare per evitare che si verifichi questo incidente è semplicemente calare le uova nella cottura quando l’acqua già bolle. Molte volte infatti avrai notato che ci sono momenti in cui le uova si ripuliscono dal guscio con facilità e senza sforzo, mentre altre volte, invece, è impossibile e si spappola tutto.

Questo perché mettendo l’uovo in cottura prima che l’acqua bolla si dà il tempo alla membrana di fondere con l’albume. Proprio per questo poi l’uovo si spappola nel momento in cui si cerca di aprirlo.

Quel che poi devi sapere ulteriormente riguardo la cottura dell’uovo è che esso va cotto in un lasso di tempo ben preciso. Ci vogliono precisamente sette minuti per cuocere un uovo. Questi sette minuti vanno contati dal momento in cui si cala l’uovo nell’acqua bollente. Se fai così avrai delle uova sode perfette!