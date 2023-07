Addio macchie su tappeti e divani: con questo trucco le elimini in un baleno!

Se devi eliminare le macchie sui tappeti e sul divano quel che devi fare è semplice. Usa questo trucco!

Le macchie sui tappeti vanno eliminate subito e nel modo più veloce possibile. Altrimenti rischiamo di rimanere lì e non andare più via. Subito così facendo, un tappeto a cui magari teniamo molto può tornare alla normalità ed essere pulito come in precedenza. Stessa cosa vale poi naturalmente anche per i tessuti dei divani che, soprattutto quelli spugnosi, se si rovinano con delle macchie non si riescono proprio più a togliere e bisogna dire poi addio alla bellezza del divano stesso così come era immacolato.

Ovviamente per poter poi risistemare le cose c’è bisogno di ricorrere a professionisti della pulizia di questo tipo di tessuti. Ancor più ovvio è che loro ci diano poi una soluzione ottima fra le mani e lo facciano tornare come prima. Che sia però un divano o invece il tessuto di un tappeto, il togliere queste macchie insidiose ha un costo che non è assolutamente da poco. Delle macchioline che non vogliono andare via, se pur piccole costano davvero molto quanto si tratta di doverle poi togliere. Proprio per questo motivo c’è bisogno di soluzioni intelligenti e a basso costo.

Il trucco che segue fa proprio al caso tuo perché procede precisamente in questa direzione. Una soluzione perfetta ed ad un costo più che modico. Il trucco è fatto in casa. Prova subito!

Se hai macchie su tappeti o divani devi provare con questo trucco!

Non è facile pulire divani e tappeti, questo lo sappiamo tutti. Qui puoi trovare molteplici suggerimenti a riguardo, tra cui questo davvero molto utile a cui puoi accedere con questo link. Per quanto riguarda invece il trucco dei trucchi prova quello che segue.

Prima cosa da fare è prendere una capsula di detersivo per vestiti. Quelle capsule in gel che in genere mettiamo nella lavatrice per lavare i vestiti. Sono semplicissime da usare in quanto con un po’ di acqua calda si sciolgono e rilasciano il detersivo per pulire. Bisogna prendere una di queste capsule e metterla in una bacinella.

A questo punto bisogna poi prendere dell’aceto. Meglio uno di quelli più delicati e che rilasciano meno odore intenso. Bisogna aggiungerne un bicchierino al massimo. A questo punto poi dovrai versare dell’acqua calda quanto basta per poter arrivare ad una mezza bacinella utile per pulire il tutto. Mescola per bene e fai in modo che la capsula si sciolga nell’aceto e acqua calda.

A questo punto prendi un panno per pulire, uno di quelli larghi utili per le superfici. Bagna per bene il panno nel composto e strizzalo in modo che rimanga umido ma che non rilascia troppa acqua sui tessuti. Dopo aver fatto questo ti conviene legarlo intorno ad un coperchio per pentole. Questo ti permette di esercitare maggiore pressione sui tessuti.

Quel che dovrai fare a questo punto e dare una bella passata di panno per pulire intriso di questo miscuglio sul tessuto ed il gioco è fatto. Semplice come bere un bicchiere d’acqua!