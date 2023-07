Macchie di sudore sui cuscini, estate da incubo: ma io ho un segreto

L’afa non provoca effetti solo sui vestiti ma anche nei nostri cuscini ed è brutto quando ci accorgiamo del sudore

Il grande caldo colpisce ovunque e colpisce tutti, mai come negli ultimi anni lo abbiamo sperimentato sulle nostra pelle. Proprio di pelle parliamo adesso, o meglio del sudore che con le alte temperature produciamo, anche sui cuscini e sulle federe mentre dormiamo.

Nonostante tutte le precauzioni che prendiamo, al mattino è un disastro. Coi svegliamo fradici e con il cuscino intriso di sudore. Non è solo un problema nostro ma di tutti quelli che vivono in casa, anche se alla fine tocca ad uno solo far tornare pulite le federe. Pulite sì, ma come far andare il via cattivo odore che le impregna?

Quello è davvero più complicato, così come eventualmente è complicato togliere le macchie di sudore dal copri materasso o addirittura dal materasso stesso. Ovviamente d’estate cambiamo più spesso le federe e le lenzuola, ma siamo sicuri che possa bastare?

Ci serve una soluzione più profonda, che ci garantisca non solo l’igiene ma anche di respirare bene. Perché in effetti con il grande caldo, anche attaccando ventilatori e aria condizionata, addormentarsi è un’impresa. Se poi sentiamo certi odori è pure peggio. E allora serve agire, anche in fretta ma bene.

Sudore sui cuscini e sulle federe, ecco i metodi infallibili

Il primo trucco è quello di proteggere al meglio il cuscino. Quindo oltre alla federa, usiamo anche un copri federa per ogni cuscino. Se poi questo non basta per prevenire le antiestetiche macchie gialle di sudore, occorre passare alla fase due, quella della ‘bonifica’.

Togliamo le federe da tutti i cuscini macchiati e riempiamo con un un po’ di acqua la vasca da bagno. Non ce l’abbiamo perché usiamo solo la doccia? Nessun problema, basta una bacinella abbastanza grande da contenere il cuscino. Lo immergiamo completamente e lo lasciamo in ammollo per almeno un’ora.

Poi lo strofiniamo pe

r bene e in particolare laviamo la parte con gli aloni usando del sapone di Marsiglia. Andiamo avanti fino a che non vediamo la macchia scomparire e il cuscino riprendere il suo naturale colore bianco.

Terminato questo lavoro, lo risciacquiamo per bene e lo lasciamo asciugare all’aria, ma non al sole perché altrimenti si rovinerebbe. Questo quindi è un lavoro da fare al mattino, per dare il tempo al cuscino di asciugarsi bene.

In realtà però la buona pratica di lavare i cuscini almeno una volta al mese dovrebbe essere utilizzata in tutte le stagioni, anche quando fa freddo. Possiamo farlo in due modi, in lavatrice oppure a mano.

Con la lavatrice, se il cuscino è sintetico possiamo metterlo direttamente nel cestello azionando un programma con acqua fredda e aggiungendo 1 bicchierino di aceto bianco. A mano invece possiamo lavare i cuscini a mano in lattice. Li lasciamo in ammollo dentro all’acqua fredda con 1 bicchiere piano di aceto bianco. Risciacquiamo e li facciamo asciugare sempre all’aria aperta.