Sudore, non temo nemmeno più le macchie sui vestiti: le elimino

L’odore è certamente fastidioso, anche le macchie di sudore sui vestiti in estate e non solo sono un problema: ecco come cancellarle facilmente

Non è solo un problema di odore, ma anche di colore. Perché in estate quando la colonnina delle temperature viaggia con numeri impazziti le conseguenze sono molto chiare: Sudiamo copiosamente e i primi a rimetterci sono i vestiti.

L’olfatto ne risente, ma anche la vista. Perché diciamocelo chiaramente: non è bello andare in giro mostrano gli aloni giallastri provocati dal liquido che esce dalle ghiandole di sudore. Eppure in particolare sotto le ascelle basta un attimo e il disastro è fatto.

Ora però ti insegnerà qualche trucco per eliminare l’odore e il colore del sudore dai vestiti usando semplicemente sostanze naturali e non inquinanti. Così in un colpo solo risolveremo due problemi, spendendo poco e avendo riguardo per l’ambiente.

La prima mossa fondamentale è il tempismo. Dobbiamo agire in fretta per eliminare ogni traccia di sudore da t-shirt, maglie, camicie e vestiti prima che si fossilizzi lasciando tracce indelebili: per questo, appena vediamo che uno di questi capi è nel cesto della biancheria, passiamo subito all’azione, senza indugiare.

Ancora prima del lavaggio, c’è un trattamento che possiamo fare e ci torna molto utile. Prendiamo una spugna e la inzuppiamo in una tazza riempita con un bicchiere di aceto vianco e un bicchiere di acqua. Passiamola sugli aloni di sudore e aspettiamo almeno 20 minuti. Al posto dell’aceto va bene anche un’altra sostanza acida, come il succo di un limone e questo funziona bene su tutti i tipi di tessuto.

Quando invece abbiamo a che fare con materiale più resistente, possiamo preparare un mix di aceto bianco e alcool denaturato, sempre in proporzione 1:1. In questo caso però dovremo aspettare più a lungo, almeno 3 ore.

Sudore, non temo nemmeno più le macchie: c’è un consiglio che vale sempre

Ma ci sono anche altri metodi naturali che funzionano, li ho testate personalmente. Prepariamo un composto a base di bicarbonato di sodio (2 cucchiai) e 1 bicchiere pieno di acqua. Li mescoliamo e prepariamo una pasta che poi spalmiamo direttamente sulle parti macchiate lasciandolo agire per almeno 30 minuti.

Terminato questo tempo passiamo al lavaggio classico. Ideale è un detersivo naturale oppure il sapone di Marsiglia. Se invece utilizziamo un altro tipo di detersivo, allora ci conviene aggiungere almeno 3 cucchiai di bicarbonato in fase di risciacquo.

Cosa succede invece quando il sudore macchia i nostro capi in inverno? Anche in questo caso per ogni problema c’è un rimedio. Se parliamo di pile o comunque tessuti sintetici, mettiamoli in ammollo per 10 minuti in tre tazze di acqua fredda e 1 cucchiaio di bicarbonato. Poi risciacquiamo e laviamo nel modo classico normalmente.

Se invece abbiamo capi in seta? Prima li mettiamo in ammollo nell’acqua fredda per 10 minuti e poi in una soluzione con 1 tazza di acqua fredda e 1 tazza di aceto in parti uguali per 15 minuti prima di passare al risciacquo e al lavaggio.

Ultimo consiglio, che torna sempre utile. C’è chi penza che usare la candeggina sia la soluzione giusta per mandare via le macchie di sudore. In realtà è una fregatura, perché le copre ma non le elimina assolutamente.