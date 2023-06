Non è semplice sudore, le tue ascelle ti stanno lanciando un allarme: potresti avere queste malattie!

Le tue ascelle possono lanciarti un allarme davvero molto importante. Gli odori delle ascelle non sono solo sudore!

Il nostro corpo cerca sempre di darci un segnale quando sa che qualcosa sta per accaderci o ci è accaduto. Noi funzioniamo come macchine complesse di ingranaggi, bulloni e liquidi di trasmissione. Siamo in organismo perfetto in cui ogni singola cosa funziona nel verso giusto.

Succede però che quando nascano delle patologie si creano dei malfunzionamenti. Evitando ulteriore ovviamente di ogni metafora o sillogismo, sappiamo che il nostro corpo è perfetto così come è e se scegliamo di apportare quelle che per noi sono migliorie lo si fa solo per il nostro benessere e la nostra salute.

Il nostro corpo questo lo sa benissimo e cerca di esserci di sostegno in ogni modo. Cerca di avvisarci nel vero senso della parola ogni qual volta qualcosa non sta andando nel verso giusto. Così come un mal di pancia ci sta dicendo che qualcosa al nostro interno non sta funzionando nel verso giusto, così anche le nostre ascelle con determinati odori ci stanno indicando che qualcosa non sta funzionando nel modo giusto e che forse non siamo così in forma.

Non bisogna sottovalutare gli odori delle nostre ascelle e proprio per questo bisogna fare particolare attenzione. Quella che segue è una lista che può essere davvero di grande aiuto. Non perdertela!

Se la tua ascella ha questo odore vuol dire che puoi avere questa malattia!

Quando le tue ascelle stanno emanando un odore ben preciso vuol dire che ti stanno lanciando un segnale di pericolo ben chiaro. Qui puoi trovare inoltre ulteriori segreti per la salute e benessere, tra cui questo che è davvero vitale da conoscere.

Se le tue ascelle ad esempio odorano come l’acetone che si utilizza per togliere lo smalto dalle unghie, allora bisogna fare una visita dal diabetologo o dal personale esperto. È infatti possibile che in questo caso stai soffrendo di diabete o che vi sia un principio di esso. Conviene quindi assolutamente delle analisi.

Se invece le ascelle hanno un odore di marcio allora forse state mangiando non proprio nel migliore dei modi. In questo caso infatti potreste avere dei problemini all’apparato digerente. Bisogna quindi anche in questo caso fare assolutamente attenzione.

Se stai sentendo invece un odore acre allora potrebbero esserci tre motivi diversi. Potresti essere in deficit di vitamina D così come potresti avere mastopatia oppure problemi alla tiroide. In questo caso quindi sarà opportuno procedere con delle analisi approfondite per capire al meglio qual è il problema che sta affliggendo io nostro organismo.

Qualora invece dovreste avere un odore di ascelle simile a quello del pesce, un odore che quindi è più di mare, ma tendente all’avariato, vorrebbe dire che probabilmente potreste avere problemi al fegato.

Questi sono dei veri e propri campanelli di allarme per chiunque. Non bisogna infatti solamente pensare che l’odore delle ascelle sia sinonimo di mancanza di pulizia, igiene o quant’altro. Non è assolutamente così. Possono anche essere sintomi di qualcosa che non va. È sempre meglio fare delle analisi!