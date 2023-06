Diletta Leotta, il commento hot di Ilaria D’Amico la lascia a bocca aperta: “Non c’è nulla che mi faccia dire di no”

La conduttrice sportiva è rimasta scioccata dalla risposta della sua collega. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Diletta Leotta si prepara a diventare mamma per la prima volta. Il parto dovrebbe essere previsto per agosto, quando nascerà una bella femminuccia, che inizialmente doveva essere chiamata Ofelia, in onore della mamma della conduttrice. Quest’ultima però ha subito espresso il suo disappunto, perché secondo lei il nome è fin troppo impegnativo per una bambina.

La trentunenne però non ha ancora annunciato il nome che darà alla sua piccola ma a questo punto la notizia verrà data dopo il parto. Sia lei che il compagno Loris Karius non possono contenere la gioia e non vedono l’ora di diventare genitori. La conduttrice e il portiere del Newcastle si sono conosciuti a fine 2021 in un pub di Londra ed è subito scoccata la scintilla, e a marzo di quest’anno i due hanno condiviso sul proprio profilo la lieta notizia, arrivata in modo un po’ inaspettato. I futuri genitori però sono contentissimi e sperano di incontrare al più presto la loro primogenita.

In questo periodo di attesa, prima della nascita, Diletta ha deciso di creare un proprio podcast dedicato proprio all’argomento maternità e chiamata per l’appunto “Mamma dilettante“. In ogni puntata viene ospitato una mamma e noto volto dello spettacolo che si racconta rispondendo alle domande poste dalla stessa conduttrice.

Nella seconda puntata quest’ultima ha invitato una sua collega, Ilaria D’Amico, già mamma di due figli, il primo, Pietro, avuto dal matrimonio con il suo ex marito, Rocco Attisani, mentre il secondo è nato nel 2016 dalla relazione con Gigi Buffon, con il quale sta insieme da quasi dieci anni. Quest’ultimo è a sua volta padre di altre due figli, avuti dalla ex moglie Alena Seredova.

Sia Ilaria che Diletta sono alla guida di programmi sportivi, quindi chi meglio di loro per intrattenere una profonda conversazione sulla maternità e su tutto che questa implica. Durante il podcast, si sono toccati diversi argomenti scottanti come il sesso durante la gravidanza, un dettaglio di cui solitamente si evita di parlare perché molto personale e varia tipicamente da persona a persona.

La Leotta però era curiosa di scoprire cosa ne pensasse la sua collega a riguardo e la sua risposta l’ha lasciata a bocca aperta. La D’Amico, oltre ad essere favorevole al sesso in gravidanza ha aggiunto: “Anche quello deve riguardare il rispetto del tuo corpo e delle tue sensazioni… Se ti va, non c’è nessun tipo di problema. Poi forse c’è un momento un po’ strano, ma può aiutare anche a partorire. Non c’è nulla che mi viene in mente che mi faccia dire no…”. Diletta invece era ancora un po’ scettica al riguardo e ha confessato che in questo periodo desidera fare ben altro, ma chissà, magari nelle prossime settimane cambierà idea”.