Chi ha detto che lunghi invecchiano? Ecco come portare i capelli dopo i 40 ed essere al top!

Ami i capelli lunghi ma temi che ti invecchino? Scopri come portarli senza problemi anche dopo i 40. Anzi, sarai semplicemente bellissima.

Chi ama i capelli lunghi sa bene come questa passione non abbia età. Rinunciarvi può quindi risultare più difficile di quanto non si voglia ammettere e questo anche se la società continua ad insinuare che i capelli lunghi siano solo per le più giovani. Come fare, quindi? La prima cosa da tenere a mente è che nessuno può o deve dirci come portare i capelli o come vestire.

La seconda è che i capelli lunghi se portati nel modo giusto possono addirittura far apparire più giovani. In più, sono in grado di donare un aspetto curato, molto femminile e che, se in linea con il tuo modo di essere, ti farà apparire sempre al meglio. Dopo aver visto come il wavy bob sia uno dei tagli perfetti anche dopo i 40 anni, scopriamo come portare anche una chioma lunga e sentirsi sempre al meglio.

Come portare i capelli lunghi dopo i 40

Iniziamo con il dire che se c’è una differenza sui capelli lunghi prima e dopo i 40 anni questa sta solo nella cura che bisogna dedicare loro. Con il passare degli anni i capelli possono infatti seccarsi, iniziare a mostrare i segni di tante pieghe e decolorazioni e avere un po’ di ricrescita che sul lungo tende a notarsi di più. Questi particolari possono essere risolti con shampoo e balsamo studiati ad hoc, con una buona colorazione e con qualche impacco che sia in grado di ridare ai capelli la giusta lucentezza.

Detto ciò, i capelli lunghi stanno bene a qualsiasi età e possono essere portati con stile anche dopo i 40 e i 50. Ciò che conta è scegliere un taglio che sia magari scalato e puntare sul donargli il giusto movimento. A meno di non avere un viso perfettamente regolare e che sta bene anche con un liscio totale, giocare sui volumi può infatti aiutare ad armonizzare i primi segni dell’età. Via libera quindi ad uno scalato da rendere più voluminoso con la giusta piega o a boccoli e riccioli che siano in grado di dare nuova vita al taglio di capelli.

Il lato positivo è che potrai fare tante prove fino a trovare l’effetto che più ti si addice e che ti consente di sentirti al top con la tua immagine. Fatto ciò dovrai solo puntare tutto sulla cura della chioma che con pochi accorgimenti ti sembrerà più bella che mai e ti consentirà di guardarti allo specchio con orgoglio. E tutto alla faccia di chi ti diceva che i capelli lunghi non andavano più bene.