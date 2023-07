Ilary Blasi detta tendenza, ma a che prezzo! La sua ultima novità fashion non è proprio a portata di tasche

Ilary Blasi è sempre in grado di stupire, ma stavolta ha lasciato tutti a bocca aperta: il suo ultimo paio di scarpe è da capogiro!

Inutile sostenere il contrario: la vulcanica Ilary Blasi riesce sempre, senza volerlo davvero, a far parlare si sé! D’altronde, la sua bellezza è innegabile, anche se a spiccare più di tutto è la sua personalità sempre super frizzante e pungente. Non a caso, è tra le conduttrici più richieste ed apprezzate di Mediaset, soprattutto in fatto di reality show.

Reduce dalla conduzione del format L’Isola dei Famosi, che ha portato avanti con grande energia ed entusiasmo, senza far mai mancare quel pepe che solo lei sa aggiungere, Ilary non ha propriamente trascorso dei mesi facili ultimamente. Dopo numerosi e felici anni di matrimonio, lei e Francesco Totti si sono detti addio, scatenando letteralmente un putiferio tra i fan dell’ormai ex coppia.

L’annuncio è avvenuto tramite un comunicato stampa, anche se già da tempo erano iniziate a circolare delle voci. Si diceva addirittura che gli ex coniugi fossero in crisi ormai da mesi e che Totti avesse anche una nuova compagna: ed effettivamente, entrambi hanno nuovamente ritrovato l’amore dopo poco, il calciatore accanto alla bellissima Noemi Bocchi e la presentatrice con l’imprenditore Bastian Muller, con cui è recentemente uscita allo scoperto.

Ilary, però, è tornata nuovamente al centro del gossip per via di una scelta fashion che, tanto per cambiare, non tutti hanno propriamente visto di buon occhio…

Ilary Blasi, il suo ultimo paio di scarpe fa tendenza, ma ad un prezzo proibitivo

La Blasi, nonostante lavori in TV come presentatrice, riesce sempre e comunque a dettare tendenza in fatto di fashion. Recentemente, infatti, ha postato una storia in vesti decisamente casual, dunque in abiti che potrebbe indossare chiunque per trascorrere un pomeriggio tranquillo. L’occhio di molti, però, è ricaduto sulle sue interessanti scarpe…

Tutti sono subito partiti alla ricerca del modello sfoggiato dalla conduttrice in quanto è oggettivamente super glamour, tanto da finire subito anche sulla bocca dei più esperti in materia. Si tratta dell’Unisex 530 del marchio New Balance, noto per realizzare calzature ginniche che fondono alla perfezione estetica e comfort. Questa tipologia di scarpa, infatti, può essere indossata anche per diverse ore di fila senza appesantirci troppo sulle gambe.

Nello specifico, però, questo modello riprende l’estetica della classica scarpa da running, pur mantenendo il classico aspetto del marchio: insomma, una vera chicca per gli amanti delle sneakers, tanto da andare letteralmente a ruba in pochissimo tempo dalla sua uscita. Certo è che non è proprio un modello super economico, in quanto tocca una cifra pari a 530 euro.

Un’ulteriore occasione per criticare la conduttrice per le sue scelte: tuttavia, essere personaggio pubblico non dovrebbe portare chiunque a mettere bocca su tutto sempre e comunque, motivo per cui Ilary, come chiunque nel settore, dovrebbe aver diritto ad indossare ciò che vuole e come vuole, non credete?