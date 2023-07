Se hai superato i 50 puoi optare per questa lunghezza. Ti sentirai molto più giovane!

Scopri come apparire più giovane scegliendo la lunghezza giusta per i tuoi capelli. Il risultato sarà super!

Quando l’età avanza, uno dei primi pensieri che vengono in mente riguarda senza alcun dubbio i capelli e la loro lunghezza. Se un tempo si pensava che superati i 40 i capelli dovessero subire un taglio radicali, oggi per fortuna le cose sono cambiate al punto da lasciare una totale libertà in tal senso. Detto ciò, è indubbio che con il passare del tempo cambino esigenze così come la forma del viso e la struttura dei capelli. E ciò comporta se non ad un cambio radicale a qualche aggiustamento volto a migliorarsi e a vedersi sempre al meglio quando ci si specchia.

E se parliamo di capelli, scoprire qual è la lunghezza più adatta alla propria persona può essere estremamente importante. Posto che ognuna di noi ha esigenze diverse sia in fatto di look che di praticità, la buona notizia è che quando si è in dubbio esiste una lunghezza che può essere considerata buona per tutti. Dopo aver scardinato il falso mito sui capelli lunghi che starebbero male dopo i 40, scopriamo quindi come scegliere la lunghezza di capelli per un nuovo taglio o anche solo per una semplice rivisitina al look.

Ecco qual è la lunghezza giusta per i tuoi capelli dopo i 50!

Superare i 50 anni e avere i capelli ancora lunghi è più comune di quanto si pensi. E, a dirla tutta, è la cosa più giusta che si possa fare se si amano le lunghe chiome da portare sia lisce che vaporose. Se ben curati, infatti, i capelli possono essere portati lunghi praticamente ad ogni età. E tutto garantendo il massimo dei risultati. A volte, però, può capitare che con il tempo cambino anche gusti ed esigenze e che, pertanto, si desideri aver modo di cambiare look senza necessariamente stravolgerlo.

In questi casi, la mossa più saggia è quella di rivolgersi (se se ne ha uno) al proprio hair stylist di fiducia e fare magari delle prove di lunghezza per capire insieme qual è quella che meglio si presta a corporatura, forma del viso e stile di vita. Se non si ha modo o voglia di agire in questo modo e si preferisce optare per una linea semplice e pulita, la lunghezza media è quella che può essere considerata la più semplice da mantenere e da gestire.

Che si tratti di un bob o di una lunghezza appena sotto le spalle da portare sia dritta che scalata, la lunghezza media dona nuovo vigore al viso, facendolo apparire più giovane e incorniciandolo (se si ama lo scalato o si prediligono le frangette) al fine di ridurne eventuali imperfezioni. Anche il colore può essere scelto in modo meno impegnativo, tanto da poter optare per dei colpi di sole in grado di camuffare eventuali capelli bianchi o, più semplicemente, in grado di donare nuova luce al volto. Ciò che conta è scegliere sempre la linea che fa sentire maggiormente a proprio agio e che garantisce la possibilità di essere se stessi senza che ciò pesi sul proprio stile di vita.

Perché i capelli e il come si sceglie di portarli sono un aspetto molto importante che è giusto continuare a curare ad ogni età e di volta in volta nel modo più consono alle proprie esigenze. Solo così potrai sentirti sempre al top, guardarti allo specchio con un bel sorriso ed amare sia la tua immagine che il modo in cui ti senti ogni giorno.

Tutti benefit ai quali non si dovrebbe mai e poi mai rinunciare.