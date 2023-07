Risparmia gas mentre cucini. Il segreto sta nella pentola!

Risparmiare gas quando si cucina è più semplice che mai e parte tutto da pentole e padella. Scopri il trucco che ti salverà dalla bolletta!

Che sia estate o inverno, cucinare è uno dei rituali che fa tanto casa, che garantisce il mantenimento della buona salute e che contribuisce a dare maggior calore all’ambiente domestico. Tra i tanti vantaggi che tutti conosciamo, usare pentole e padelle può comportare anche una certa spesa. Il consumo del gas è infatti sempre più alto e difficile da contenere e ciò si è riversato pian piano anche nelle azioni più semplici come, appunto, quella dello stare davanti ai fornelli.

La buona notizia è che ci sono diversi metodi per risparmiare mentre si cucina e uno tra questi è quello di usare i giusti utensili. Per evitare di consumare gas inutilmente basta infatti scegliere la giusta pentola. E tutto seguendo un’indicazione di massima davvero semplice sia da comprendere che da mettere in atto. Dopo aver visto quali sono le strategie per spendere meno in cucina, oggi ti proponiamo quindi un piccolo bonus che affiancato alle regole che già conosci ti aiuterà a risparmiare ancora di più in bolletta.

Scegli pentole e padelle giuste e inizia a risparmiare sul gas

Se sei una di quelle persone che amano prendersi cura della propria esistenza a tutto tondo, di sicuro sei anche molto attenta al risparmio e ai consumi che possono incidere sulle varie bollette. Ciò comporta una conoscenza di base di quanto puoi arrivare a spendere usando i fornelli ogni giorno.

Se è così, sarai felice di conoscere un nuovo espediente che ti aiuterà a risparmiare, sopratutto se sei in procinto di acquistare pentole o padelle nuove che, ti ricordiamo, è sempre meglio scegliere antiaderenti, senza pfoa e senza nichel. Anche se costano qualche euro in più sono infatti in grado di resistere meglio al calore, di durare nel tempo e di rivelarsi utili per la tua salute così come per quella dei tuoi cari.

Per consumare meno gas, ti basta invece optare per pentole e padelle larghe abbastanza da avere una base con un diametro che superi quello dei fuochi. In questo modo, le fiamme scalderanno il fondo in modo più omogeneo, rendendo questi strumenti da cucina più caldi e performanti. E tutto senza alcuno spreco di gas. Si tratta di un trucco davvero semplice ma che una volta messo in atto può cambiare sia l’esito delle tue cotture che l’entità della bolletta del gas.

Ma come fare se non sei in procinto di cambiare utensili? In tal caso ti basta prestare maggior attenzione a quelli che hai e cercare di seguire la regole usando magari i fuochi più piccoli. Ciò che conta è sempre evitare basi troppo piccole e fare in modo che il fuoco scaldi in modo univoco la base di pentole e padelle. Queste si scaleranno più velocemente, cuoceranno il cibo in minor tempo e ti garantiranno un risparmio in bolletta davvero importante.

Un modo semplice per risparmiare senza grandi sacrifici e per ottenere al contempo cotture migliori e piatti maggiormente in grado di conquistare amici e parenti.