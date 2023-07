Diletta Leotta intervista il compagno: le sue dichiarazioni lasciano a bocca aperta i fan

La conduttrice ha approfittato della conversazione avvenuta con il marito durante il podcast per rivelare alcuni dettagli scottanti sulla loro relazione.

Manca molto poco al parto di Diletta Leotta, che accoglierà la prima figlia insieme al compagno, il portiere tedesco del Newcastle. Una indescrivibile, ma decisamente inaspettata visto che la gravidanza è avvenuta pochi mesi dopo il loro primo incontro. La coppia si è conosciuta a Londra, dove Loris Karius, questo il nome del futuro papà, lavorava, mentre la conduttrice sportiva si era recata nella capitale inglese per migliorare il suo inglese.

E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine, culminato lo scorso marzo, quando i due hanno annunciato sui social l’arrivo della loro bimba, che inizialmente si sarebbe dovuta chiamare Ofelia, in onore della mamma della Leotta. Ma quest’ultima ha espresso il suo disappunto, in quanto si tratta di un nome fin troppo impegnativo per una bambina. Al momento la coppia non ha pubblicato il nome definitivo, che molto probabilmente sarà svelato dopo il parto.

Nel frattempo la trentunenne si tiene impegnata con il podcast da lei creato, chiamato Mamma Dilettante, dove in ogni puntata intervista alcune celebri mamme, trattando di temi relativi alla maternità. Tra gli ospiti ci sono state Ilaria D’Amico, Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi. Poche ore fa è andata in onda la decima puntata, che ha visto un ospite davvero speciale: il compagno della stessa conduttrice. Durante la loro conversazioni sono stati rivelati alcuni interessanti dettagli sulla loro storia ma soprattutto sulla gravidanza della donna.

Una confessione inaspettata

La Leotta ormai si trova al nono mese di gravidanza e da diverse settimane ha terminato il suo lavoro di conduttrice, anche ha rivelato di voler tornare il più presto possibile. In questo periodo ne ha approfittato per portare avanti uno dei suoi grandi progetti, un podcast, nel quale si affronta principalmente la tematica della maternità insieme ad ospiti speciali. Mentre finora questi ultimi erano rappresentati da mamme appartenenti al mondo dello spettacolo, l’ultima puntata trasmessa ha visto come protagonista Loris, il compagno della stessa Diletta.

Durante la conversazione, i due non hanno nascosto la loro contentezza nell’incrontrare la loro primogenita, anche se sono usciti dei dettagli molto interessanti. Mentre parlavano del ruolo che avranno nella vita della piccolina, il padre ha confessato di non trovarsi molto a suo agio nel fare l’intervista: “Sto bene, forse non è la cosa che più mi piace al mondo fare però… va bene”.

Ma una cosa che i fan non sapevano è il fatto che la conduttrice avrebbe voluto un maschietto: “Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto: ‘No, volevo un maschietto. E il portiere tedesco ha replicato con le seguenti parole: “Per me entrambe le cose andavano bene, l’importante è che sia in salute… per me non c’era differenza davvero. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina”.