Lo fanno tutti e così la salute è a rischio: tutta colpa dei vestiti nuovi

Mai avere fretta anche quando abbiamo una gran voglia di indossare i vestiti nuovi che abbiamo sempre sognato: non vale la pena correre rischi

Un po’ per la fretta che è anche figlia della curiosità, un po’ per svogliatezza, molto perché non ci pensiamo. Almeno una volta nella vita, ma forse anche di più, abbiamo indossato un vestito, una maglia, persino un capo di intimo appena arrivati a casa.

Cosa significa questo? Che non l’abbiamo lavato e nemmeno ci è venuto in mente di farlo. Un gesto all’apparenza banale, a metà tra la dimenticanza e la trascuratezza. In realtà però una cattiva abitudine che cambia tutto perché mettiamo a rischio banalmente la nostra salute, nel presente e anche nel futuro. Vale per noi ma anche per chi vive con noi, bambini per primi.

Lavare i vestiti freschi appena usciti dall’imballaggio, come quelli che ordiniamo online e ci arrivano a casa, o quelli che da poco abbiamo staccato dall’appendino del negozio ci salva la vita. Sto esagerando? In realtà no, perché i problemi sono maggiori rispetto ai vantaggi ded è facile anche capire i motivi.

Partiamo dall’inizio per capire. Nessuno di noi può sapere da quanto mani sono passati i vesti ancora prima di arrivare i negozio. Certamente quelle di chi li ha confezionati ma anche di chi li ha spediti, a meno che non compriamo qualcosa prodotto artigianalmente. E poi ci sono quelli che lo hanno trasportato, c’è il personale del negozio.

Finita qui? Assolutamente no, perché in conto dobbiamo mettere anche tutti quelli che prima di noi possono averlo indossato semplicemente per provarlo prima di lasciarlo lì. Insomma, noi non conosciamo la vita di quel capo, ma possiamo stare certe che è stato maneggiato da parecchi.

Vestiti nuovi, come comportarsi dopo l’acquisto

Tutto questo in concreto che cosa significa? Grossi problemi di igiene, anche se siamo sicuri del fatto che tutti la curino. Ma il semplice contatto con mani e corpi diversi può produrre germi di vario tipo ma anche attirare secrezioni di mani, braccia, ascelle, vie respiratorie.

Un discorso che vale, come può sembrare ovvio, anche per asciugamani e biancheria della casa come lenzuola, federe e asciugamani. Quindi significa che anche senza saperlo stiamo sottoponendo il nostro corpo al rischio di allergie e reazioni cutanee di ogni tipo, per non parlare di problemi più gravi come le gastroenteriti e i virus intestinali.

Come risolvere a monte questo problemi? Anzitutto cercando di limitare i danni quando andiamo a provare e acquistare un capo. Se abbiamo in mente di comprare indumenti a stretti contatto con la pelle, come costumi, t-shirt o pantaloncini calzoncini, facciamolo indossamndo sempre qualcosa di personale sotto.

Poi però quando arriviamo a casa, passiamo subito alla fase di lavaggio. Bastano acqua fredda e poco detersivo, versando anche due cucchiai di sale grosso nel cestello della lavatrice. Oppure ancora meglio, lasciamo i capi in ammollo per almeno 15 minuti in una bacinella con 1 litro d’acqua, due cucchiai di sale e un bicchiere d’aceto.