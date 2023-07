La nuova dimora dei Ferragnez a Milano: stile, eleganza e sorprese

Lavori in corso a Casa Ferragnez: la coppia condivide le foto della ristrutturazione della nuova casa a Milano e viene sommersa da like e complimenti.

Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia italiana molto famosa e seguita. Questa volta lasciano tutti a bocca aperta condividendo le foto della loro nuova casa a Milano. I lavori a Casa Ferragnez sono ancora in corso, ma si intravede già il loro stile impeccabile e distintivo.

La nuova casa dei Ferragnez ha conquistato il web con le immagini che mostrano la ristrutturazione in corso. Situata nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo, si estende su tre piani. Lo stile è moderno ma si fonde perfettamente con il tradizionale stile milanese, il risultato è un ambiente non solo contemporaneo ma anche molto elegante. Questa è la prima impressione che si ha vedendo la casa dall’esterno, ma non è solo l’estetica a impressionare.

Dimora Ferragnez, ecco le immagini della loro casa dei sogni

La villa dei Ferragnez è dotata di ogni comfort immaginabile e la coppia ha previsto degli interni sorprendenti. Optando per un arredamento minimalista con colori neutri e materiali pregiati, il risultato finale riflette perfettamente lo stile unico della coppia, accogliente e sofisticato.

All’interno della villa, i Ferragnez hanno incluso una spa privata, una piscina interna, una palestra ed un’ampia sala cinema. Hanno dichiarato di aver realizzato la casa dei loro sogni, con bellezza e optional, ma anche con una funzionalità senza pari. Nessun dettaglio è stato tralasciato, poiché il loro obiettivo era creare il luogo perfetto in cui vivere con la loro famiglia, offrendo comfort e privacy in ogni spazio, minuziosamente progettato.

Tutte le camere sono ampie e la casa è dotata di numerose aree comuni molto accoglienti, come la grandissima cucina per cene con amici e familiari: un luogo ideale per sperimentare ricette ed intrattenere ospiti.

Cliccando qui potrai accedere al post e vedere le foto della nuova casa dei Ferragnez a Milano, una vera meraviglia. La coppia è riuscita a progettare uno spazio dove godere di eleganza, funzionalità e relax dopo la loro vita frenetica quotidiana, un luogo dove la famiglia è protagonista e ha tutto ciò di cui ha bisogno per crescere unita e forte. Per vedere il risultato finale, bisognerà attendere ancora qualche tempo fino al completamento dei lavori di ristrutturazione.”