Braccia robuste? Con questi trucchi non saranno più un problema!

Vestire nel modo giusto può risolvere anche il problema delle braccia grosse. Scopri come fare guardarti allo specchio e piacerti sul serio.

Quando si ha a che fare con la propria immagine, gli aspetti da considerare sono davvero tanti e, inutile dirlo, il più importante è quello legato alle impressioni che si hanno di sé. Per riuscire a vivere bene con se stessi è infatti molto importante riuscire ad apprezzarsi e a piacersi a prescindere dai difetti dei quali si è consapevoli e che abbiamo praticamente tutti.

Certo, dirlo è molto più semplice che farlo. Ma, per fortuna, ci sono diversi trucchi che si possono mettere in pratica per migliorarsi senza stravolgersi, per puntare tutto sui punti forza e per rendere meno visibili quelli che si reputano dei punti deboli. Un esempio sono le braccia troppo robuste che, sopratutto in estate possono rappresentare un problema. Problema che oggi ti aiuteremo a risolvere mostrandoti alcune semplici strategie in grado di fare la differenza.

Dopo aver visto come far apparire più snelle le gambe robuste, scopriamo quindi come agire per avere delle braccia visibilmente più snelle grazie ai giusti vestiti.

Con questi trucchi potrai far apparire più snelle le braccia

Avere le braccia robuste può essere motivo di disagio per chi si trova a viverle ogni giorno. Un problema che con il caldo e la necessità di scoprirle si fa più pesante che mai. Se anche tu vivi con un simile cruccio, sai bene come la sola idea di mostrarle sia in grado di provocare una spiacevole sensazione di frustrazione. Cosa che da oggi non rappresenterà più un problema e tutto grazie alle nostre dritte. Oggi, infatti, ti sveleremo come far apparire le braccia più snelle.

Per prima cosa è importante che tu sappia che nasconderle non è poi così importante. Puoi infatti tenerle scoperte focalizzando l’attenzione su altri punti come il seno o il punto vita.

Detto ciò, per sentirti più sicura puoi optare per maglie con maniche larghe abbastanza da non fasciarti le braccia e da mostrarne solo una parte. In questo modo non avrai caldo ma non ti sentirai nemmeno a disagio. Un altro trucco è quello di usare delle maniche lunghe ma aperte ai lati. In questo modo sarai comunque fresca ed estiva e tutto senza dover scoprire troppo le braccia. E hai una canotta che adori? Puoi sempre indossarla aggiungendole un coprispalle traforato o realizzandone uno con un foulard che sia in tinta o in contrasto con la stessa. Così facendo indosserai ciò che più ti piace senza sentirti a disagio. Anzi, avrai un look davvero particolare ed in grado di farti sentire più elegante e bella che mai.

Agire sulle braccia cercando di valorizzarle o di considerarle trovando qualcosa da indossare che ben si presti alla loro forma, è certamente il modo migliore per sentirti a tuo agio con te stessa. Solo in questo modo potrai sentirti sempre bene e guardarti allo specchio con serenità, aumentando di fatto la tua autostima. Un aspetto che serve per farti star bene con te stessa e per rendere la tua estate molto più piacevole.