Segni sfortunati di oggi aprite bene le orecchie: Venere Retrograda è dietro l’angolo… insieme ai guai!

Segni sfortunati di oggi alla deriva, non c’è energia che non si consumi, e amore che non entri in crisi in questo periodo!

Bellezza, sensualità, passione e sentimenti sono solo una faccia di Venere che Retrograda mette in gioco molto di più. L’oroscopo di oggi è essenziale soprattutto per 3 segni, anche se generalmente i suoi effetti si riversano su tutti i 12 amici dello Zodiaco. Quindi, andando ad esaminare gli aspetti più importanti, è bene saper organizzare, gestire e canalizzare al meglio le energie rispetto le risorse migliori che si posseggono. Altrimenti si rischiano crisi senza via d’uscita, specialmente per 3 amici. Non lo diciamo a vanvera, ce lo dicono le Stelle!

Attenzione, quando parliamo di crisi non per forza mettiamo in campo una situazione di cui aver paura. Alle volte sono necessarie per oltrepassare la soglia successiva della relazione. Oggi parliamo d’amore! Infatti, non sempre equivalgono ad una rottura, in molti contesti è quel di più che colora il rapporto portandolo allo stadio superiore. Ma perché allora Venere Retrograda fa così paura? Innanzitutto, cosa significa?

Com’è già successo molte volte, si tratta di un transito particolarissimo. Illusoriamente sembra che il pianeta dell’Amore viaggi al contrario, in realtà è soltanto più lento spostando la sua retrogradazione rispetto i segni. Dal 24 luglio fino al 4 settembre i gradi di Venere Retrograda si spostano dai 28° ai 12° rispetto il segno del Leone. Cosa accade? Mettiamo insieme tutte le informazioni possibili.

Venere è l’Astro dell’Eros, in tutte le sue sfaccettature. La Retrogradazione è un fenomeno complesso che porta a focalizzare i diversi settori in gioco. In questo caso porta la sfera intima ed emozionale in una situazione di scarsa chiarezza. Può accadere di intestardirsi troppo sulle questioni, oppure viaggiare tra un disagio e l’altro, senza trovare un punto d’incontro. In una parola, lo “stallo” che si viene a creare è un grosso danno. In tutto questo, si aggiunge l’impazienza e l’avventatezza del Leone.

Segno di fuoco passionale al 100%, ma che ha qualche problema con la gestione dei sentimenti. Per cui generalmente consigliamo a tutti i segni dello Zodiaco di non prendere decisioni in questo periodo. Si rischia di fare qualcosa di cui non ci si sente certi al 100%, anche perché il passato bussa alla porta di ciascuno. Ritornano situazioni che rievocano i difetti che hanno segnato il punto di rottura, ma che servono a dare maggiore concretezza e ad essere meno in balia di “aspettative irrealizzabili.” Cosa fare allora? Lo spieghiamo subito.

Rinnovare non significa necessariamente lasciare andare il vecchio per il nuovo, ma tutt’altro. Equivale al lavorare sui difetti che hanno rovinato tutto. Cercare con costanza, temperanza e tolleranza, di dare una base futura al rapporto con meno aspettative, ma con più conoscenza rispetto ciò che va e che non va.

Segni sfortunati, ecco come affrontare il periodo più duro dell’anno!

Se alcune relazioni sono terminate, ma come ci si aspettava son tornate, oppure alcuni rapporti in parte “distrutti” non cessano di essere, vuol dire che c’è tanto lavoro da fare. Inoltre, i problemi già si conoscono. I più intelligenti sanno sfruttare questo vantaggio. In questi casi, sopravvivono solo coloro i quali hanno bene in mente quali obiettivi conquistare. Al di là di essere segni sfortunati o meno, i protagonisti che si mettono davvero in gioco hanno la consapevolezza che si può evolvere in qualcosa di più grande. In passato si è parlato di incomprensioni per le tensioni d’amore e d’odio, oggi ri riversa una situazione complessa, per cui non c’è tempo per… esplodere!

Segni sfortunati, guai in arrivo per il segno dell’Ariete!

Quando ci sono sfide, c’è sempre il Guerriero dello Zodiaco in prima linea, specialmente quando si tratta d’amore. E’ un segno molto impulsivo, per cui non ci sono dubbi sul fatto che in questo periodo vive una forte frustrazione rispetto ciò che non cambia e per il quale non vede alcun margine di miglioramento. Deciso nella vita, in amore è leggermente confuso da situazioni che dal passato ritornano per fargli pensare: <<E’ la strada giusta? Tutto questo fa per me?>>. Appare confuso e senza via d’uscita, e questo stallo lo porta ad un nervosismo passivo aggressivo. Consiglio: non sempre la crisi viene per nuocere, in questo momento bisogna assaporare lo scorrere del tempo nella direzione che si intraprende. Basta controllare o incavolarsi, meglio lasciare andare e seguire la scia.

Triade di fuoco, il Sagittario non rimane escluso da questo caos!

Ottimista e sognatore, come sempre scaglia la freccia del buon umore con propositività verso ciò che lo fa stare bene, ma la chiusura in sé stesso si pone come un controsenso che lo danneggia. Tutto questo perché le sue aspettative sono come sempre, tradite. L’amore è il suo più grande tarlo, non gli importa di niente, se non di ciò che prova. Vittima, quando si chiude in sé stesso fa più guai che rivoluzioni, alimentando al contempo quella sensazione di frustrazione che non lo porta ad essere il viaggiatore del mondo che in realtà è. Il caos lo crea da solo, ed evitando le persone che sconquassano il suo cuore, non fa che danneggiare ulteriormente le sue aspettative. Consiglio: mettere da parte ciò che ci si aspetta, ed iniziare a lavorare davvero su sé stessi con l’obiettivo di crescere, senza aver paura del destino.

Dulcis in fundo, il Leone è protagonista e antagonista di sé stesso… e si vede!

Non può non essere uno dei segni protagonisti dell’oroscopo di oggi, perché è proprio la Triade di fuoco quella ad essere maggiormente attaccata dal transito in gioco. Più tra tutti vive la tensione del momento, ma ancora peggio non sa come venirne fuori. L’energia e la potenza di spirito che lo contraddistingue di solito non lo porta da nessuna parte, anzi è in un bel guaio. Manca l’aria e la voglia di comprendere alcune situazioni, allora ci si distrae in un modo che non sempre è quello più adatto. Sfuggire un po’ va bene, ma alienarsi da sé stesso è un danno irreparabile. Consiglio: la distrazione non deve portare all’autodistruzione, specialmente se alcuni treni che passano sono quell’occasione chiamata felicità che non si vedono spesso orbitare nella propria vita. Coraggio e orgoglio vanno sostituiti con tenacia e perseveranza.