Previsioni di oggi, la tensione e la dolcezza si incontrano… le incomprensioni abbondano!

Previsioni di oggi che fanno letteralmente impazzire: non perché si tratta di situazioni in contraddizione, ma quanto di sapervi reagire!

Non è un ossimoro, ma semplicemente quel sentimento che confonde tutti… parliamo di amore! Eccitante, deludente, che fa rattristire o arrabbiare, insomma le relazioni sono sempre complesse, specialmente quando il cuore è schierato in prima linea come un soldato di fanteria. Un po’ tutti si sentono così davanti a qualcuno di speciale, ma questo non significa non dover agire o richiedere ciò che sono le proprie necessità. Se si vuole dolcezza, la si accoglie, ma se ci sono tensioni, bisogna agire per come meglio si crede, senza aver paura di perdere il prossimo soltanto per il fatto di essere stati sé stessi.

Tocchiamo un punto delicato, sbagliare ed accettare l’errore sia verso sé stessi che nella coppia che verso la propria crush. Ribadiamo inoltre che l’oroscopo non è un oracolo di verità, ma un percorso di introspezione e di confronto con sé stessi e il prossimo al fine di migliorarsi ed evolversi. Quali transiti sono in ballo oggi?

Luna nuova in Cancro, le energie scoppiano a bizzeffe! Segno per eccellenza gentile, romantico e generoso, ma quando prova tensione, è una mina vagante che sa come vendicarsi! Segue una Quadratura, aspetto dei pianeti e posizionamento, tra Mercurio e Giove, gli astri del Pensiero e della Vitalità. Come si intersecano con la Luna Nuova?

Accade proprio che c’è un certo ottimismo che si lega alla potenza energetica del momento, ma potrebbe accadere che questo benessere propositivo ecceda, creando un po’ di incomprensioni che rendono le situazioni “un po’ troppo.” Per cui un dell’equilibrio è fondamentale, specialmente se si ha paura di sbagliare. Se si sbaglia perché si è stati spontanei non è “il male”, basta accettarlo, ma se lo si fa perché si vive con ansia anche ciò che è bello, allora occorre ripassare un concetto essenziale.

Ricordiamo che sbagliare si può, anche in buona fede. Chi non comprende che a volte si sbaglia pure per troppo amore, vede tutte le relazioni come qualcosa di piatto, quando invece sono di norma contraddistinte da così tante sfaccettature che ogni giorno è una sorpresa. Per cui non possiamo non mettere insieme la dolcezza con la tensione, perché quando c’è la dolcezza più intima e pura le emozioni possono scoppiare sia nel bene che nel male. Ergo, dove c’è amore c’è anche odio, e se non ci fosse questo ci sarebbe mera indifferenza, e di conseguenza l’amore non esiste più.

Previsioni di oggi, ecco qualche consiglio per i segni in gioco!

Non sempre le due cose si annullano, perché si può avere dolcezza anche se c’è un po’ di tensione, costruttiva e distruttiva per intenderci. Stessa cosa al contrario, ma allora cos’è che confonde tutti? Diciamo che ad entrare in gioco c’è il diverso modo di interpretare le cose. Ogni personalità ha la sua visione, ricordarsi che gli altri non hanno la stessa, spesso mette in confusione. Amare davvero comporta anche incomprensioni e situazioni in contrasto, oltre ad averlo già visto, ci si rende conto che la situazione è destinata a ripetersi. Un amore vero troverà sempre la strada per risollevarsi, basta crederci.

Previsioni di oggi, il Cancro deve aprire bene gli occhi, altrimenti… casca ancora!

Innamorato della sua relazione con il mondo intero da sempre, è proprio lui quello che fa spesso guai, anche se vorrebbe tutt’altro. Si lascia troppo andare alle emozioni, ma non è colpa sua, semplicemente è la sua sensibilità che lo fa agire in un certo modo. Quello che si potrebbe imparare, specialmente dalle situazioni di caos, è di non cogliere tutte le azioni altrui come un “freccia avvelenata” nei propri confronti. A volte, basta anche soltanto girarsi dall’altro lato, e poi pian piano si affronta tutto. Consiglio: alcune situazioni non sono velenose e tossiche, ma lo diventano se il proprio atteggiamento è tale!

Segue il segno del Toro, ci vuole un po’ di logica e ragionamento, anche per i testardi!

Possessivo e duro da morire quando si tratta di relazione con il partner, ma anche in amicizia è lo stesso. Non ama le relazioni che variano troppo, anche se è impossibile che un rapporto rimanga tale per sempre. Deve accettare che sbaglia, sia lui che l’altro, e questo non deve essere motivo di preoccupazione se piano piano le cose sembrano “diverse.” Cambiare va bene se lo si fa insieme, se si pongono muri e si costruiscono fortezze, allora si sbaglia in partenza. Consiglio: confrontarsi con libertà, perché laddove c’è amore si ritrova sempre un po’ spazio per la comprensione, anche se tutto sembra incredibilmente complesso, i sentimenti puri seguiranno il loro corso.

All’ultimo posto c’è l’Aquario un po’ in crisi, seguire le onde, senza perdersi!

Determinato e geniale quando lo vuole, ma anche confuso e distaccato quando si ritrova in un contesto in cui non si trova molto a suo agio. Essere ottimisti non è il suo forte, infatti pensare che “viva in modo propositivo e lo faccia un po’ troppo”, diciamo che lascia senza parole. Ma anche lui in balia del buon umore si lascia andare ad una bonarietà sregolata, quella che gli fa fare il passo più grande della gamba e lo fa cascare a terra. Dato che l’amore è stato un po’ complesso per ora, sarebbe meglio fare le cose con calma, senza però rinunciare alla spontaneità e ai sentimenti. Consiglio: sentirsi liberi di reagire, ma senza esercitare grosse pressioni sul prossimo. Va bene provare sentimenti forti, ma non vanno pretesi da chi sta di fronte.