Trucco antimuffa per salvare frutta e verdura in frigo, è un oggetto piccolo piccolo

Mai più muffa sulla frutta e la verdura che conserviamo in frigorifero: ci basta proteggerla con un oggetto che tutti abbiamo in cucina

La spesa per frutta e verdura? Ormai sono pochi quelli che hanno il tempo e la voglia di farla tutti i giorni o quasi per avere sempre freschezza nei prodotti. La maggioranza invece la fa una volta alla settimana, massimo due, e quindi riempie il frigorifero. Ma qui cominciano i problemi e c’è solo una soluzione che tutti abbiamo in casa: una spugnetta per lavare i piatti.

La cosa peggiore che ci possa succedere è buttare frutta e verdura conservate in frigorifero perché hanno fatto la muffa in frigo. Nonostante il freddo, nonostante le nostre precauzioni, nonostante la mangiamo tutti i giorni è arrivata la muffa.

Il problema è nostro, perché non facciamo abbastanza attenzione alla conservazione del cibo e non consideriamo l’umidità presente nel frigorifero. Succede infatti che la frutta, ancora più della verdura sia spesso molto umida quando la compriamo. Non vogliamo per forza dire che sia stata con servata a lungo in frigo dal distributore oppure dal venditore, ma certamente non sappiamo quanto sia rimasta al fresco.

Trucco per salvare frutta e verdura dalla muffa in frigo: come usare la spugnetta

Quindi la prima cosa da fare è asciugare bene tutto ancora prima di metterlo al fresco. Poi prima di mettere via la nostra spesa, puliamo bene i cassetti del frigorifero in modo da eliminare tutto l’eccesso di umidità ed evitare che la muffa colpisca subito.

Come farlo per avere un risultato ottimale? Prendiamo un panno in microfibra e immergiamolo in una bacinella contenente acqua tiepida e qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Lo strizziamo bene e lo passiamo con cura nei cassetti. Terminato questo lavoro, li asciughiamo con rcura e risciacquiamo il panno per riutilizzarlo quando ci servirà.

Ma nonostante le nostre attenzioni, tutto questo non basta. Allora come spesso succede in casa, ci serve un trucco. Un oggetto che abbiamo sicuramente in casa m,a di solito utilizziamo in un altro modo perché nessuno ci ha mai spiegato che è potente per assorbire l’umidità.

Il segreto della spugnetta, anche se in fondo sono meglio due specie se stiamo parlando di spugne piccole, è semplicemente geniale. Appoggiamole in fondo ai cassetti in cui conserviamo la frutta e la verdura, a fare da base. Poi mettiamo i vegetali e i frutti che abbiamo comprato e chiudiamo il cassetto. La spugnetta assorbirà l’eventuale umidità del cibo che resterà come appena comprato.

Non è fondamentale, ma sulla spugnetta prima di inserirla possiamo anche aggiungere qualche goccia di aceto bianco. Aiuta ad allontanare la muffa ma non solo, perché elimina odori sgradevoli che possono formarsi in frigo.