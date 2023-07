Pensi di avere un punto vista troppo largo? Vesti così e ti sentirai sempre al top!

Scopri come far pace con il tuo punto vita puntando tutto sul modo di vestire. Pochi accorgimenti faranno la differenza!

Guardarsi allo specchio e sorridere alla propria immagine è una delle sensazioni più piacevoli che si possano provare. Farlo, infatti, significa star bene con se stessi, accettare il proprio aspetto ed essere grati alla vita per ciò che siamo. Spesso, questo risultato può essere difficile da ottenere per problemi che vediamo solo noi o che anche se effettivi possono essere risolti con qualche piccolo accorgimento.

Se, ad esempio, non ami la tua figura perché ritieni di avere un punto vita troppo ampio, potrai trovare la soluzione in un cambio di abbigliamento che sarà in grado di fare la differenza. Dopo aver visto come far apparire le gambe più snelle grazie all’abbigliamento, ecco quindi alcune astuzie per far apparire il punto vita più snello che mai.

Come far apparire il punto vita più magro

Se avere il punto vita troppo largo è un tuo cruccio ormai da tempo, sarai felice di sapere che ci sono delle piccole strategie che puoi mettere in atto per cambiare le cose. Spesso, infatti, per vederti bene allo specchio basta scegliere gli indumenti giusti ed in grado di cambiare le proporzioni del corpo.

Qualche esempio? Se ami portare i leggins ma non ti senti a tuo agio con le maglie aderenti puoi usarne di più larghe, ancor meglio se strette subito sotto il seno. In questo modo, infatti, potrai continuare a portare sia i leggins che gli shorts e tutto senza evidenziare il punto vita.

Un altro trucco è quello di puntare tutto sui vestitini da indossare sempre con un punto vita più alto e quasi sotto al seno. In questo modo sarà possibile non enfatizzare la parte che si reputa troppo larga e farla apparire più snella che mai. In alternativa puoi anche usare una cinta molto larga da fissare o sul punto vita (stringendolo e mostrandolo ma dandogli un ruolo da protagonista) o sempre sotto al seno. Un modus operandi che deve piacere ma che se incontrerà i tuoi gusti si rivelerà sicuramente vincente.

Passando ad un altro capo d’abbigliamento, se ami le gonne, puoi portarle a vita alta. In questo modo scenderanno più larghe lì dove il punto vita inizia a mostrarsi più ampio e daranno maggior risalto ai fianchi, minimizzando il primo. Ad esse potrai poi abbinare delle camicie leggere o delle maglie da portare sia aderenti che larghe e sempre in modo da aver cura delle proporzioni. Ovviamente, enfatizzare il seno è un altro modo per distogliere l’attenzione dal punto vita e potrai ottenere un simile risultato usando maglie aderenti o portando reggiseni adatti.

Tutte piccole accortezze che una volta messe a punto ti aiuteranno a sentirti più bella e a vederti al meglio allo specchio. Cosa che oltre a farti sentire bene con te stessa ti aiuterà ad aumentare la tua autostima e a concentrare l’attenzione su altri aspetti della tua vita. Un modo certamente migliore di viverla con maggior serenità.