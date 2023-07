Spazzole per i capelli sempre pulite, il trucco ce l’abbiamo in casa

Mai trascurare le spazzole per i capelli che devono essere pulite, perché mettiamo a rischio la salute dei nostri capelli: bastano pochi minuti per sistemarli

Ci sono oggetti in casa per la nostra pulizia personale che curiamo di continuo e altri invece che ci dimentichiamo, o comunque non seguiamo come meriterebbero. Eppure le spazzole per capelli le usiamo tutti i giorni, anche più volte al giorno, e non solo noi.

Per questo dovrebbero essere oggetto di cure continue, perché ne può risentire l’igiene. Quella dei capelli di sicuro, ma più in generale quella del nostro corpo. Il rischio più banale ma concreto è che si sviluppino allergeni e batteri, poi fastidiosi da eliminare se non li prendiamo per tempo o ancora meglio se non li preveniamo.

Usare spazzole che presentano ancora residui di sporco e di sebo tirato via dai bulbi dei nostri capelli è tutto io contrario di quello che deve essere considerato igienico. Significa come minimo avere capelli più unti del solito ma anche indebolire il cuoio capelluto. E se è un problema per noi che siamo adulti, prova a immaginare cosa significa per i bambini, di ogni età. La pulizia invece significa evitare eruzioni cutanee, dermatiti, allergie.

Ma non è tutto, perché c’è anche un altro motivo che può sembrare banale e invece è quello essenziale. La spazzola pulita è sinonimo di efficienza, significa che la posiamo usare con la certezza che faccia il suo mestiere. In fondo è per quello che l’abbiamo comprata, no?

Spazzole per i capelli pulite e perfette, bastano pochi minuti per sistemarle

Detto tutto questo, vediamo insieme i rimedi casalinghi più semplici ma anche efficaci che ci servono a tenere pulite le spazzole per i capelli. Un’operazione che in genere si fa in due fasi, perché anche la prevenzione è importante.

Quindi ogni volta che utilizziamo la spazzola, non importa di quale forma e di quale materiale sia composta, appena abbiamo finito cerchiamo subito di eliminare tutto quello che è rimasto attaccato. Non ci sono solo i capelli, anche se sono l’elemento più evidente, ma tutto quello che si deposita tra le setole.

Facciamo un primo passaggio con le dita e poi strofiniamo due spazzole fra loro, una sopra l’altra, oppure passiamole con un pettine con i denti stretti. Possiamo anche utilizzare delle pinzette da sopracciglia usate per tirare via i capelli rimasti incastrati. Se poi però ci fossero masse di capelli che non riusciamo a tirare via, l’unico modo è con delle forbici, andando con la punta verso il groviglio e poi dando un colpo secco per tagliare.

Poi però un bel lavaggio è sempre molto indicato. Io utilizzo un trucco che funziona: quando faccio la doccia, dopo aver messo lo shampoo o il balsamo sui capelli passo anche la spazzola. Poi strofino con delicatezza le setole e le sciacquo con acqua tiepida.

Altrimenti, lontano dalla doccia, basterà immergere le spazzole ma anche i pettini, in una bacinella con acqua tiepida e ammoniaca, più un bicchierino di shampoo. Lasciamo tutti così per 30-40 minuti, li sciacquiamo e li scuotiamo eliminando l’acqua in eccesso. Infine li facciamo asciugare lontano da fonti di calore, con le setole rivolte verso l’alto. Mai e dico mai, invece mettere le spazzole e i pettini in lavatrice.