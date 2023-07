Il segreto che aspettavi per risparmiare in cucina: non buttare i limoni dopo averli usati una volta, spremili così e durano tantissimo

Ogni volta che i limoni vengono tagliati, finiscono per seccare dopo poco: con questo trucchetto geniale non si spreca più il succo

In un periodo in cui gli aumenti in bolletta ed il carovita pesano sulle spalle degli italiani, il risparmio resta sempre e comunque una priorità. Nella quotidianità si continua a spendere in ogni ambito, a partire naturalmente dalla spesa. In cucina più che mai, capita di commettere degli errori grossolani che non portano altro che ad aumentare gli sprechi.

Basta pensare, ad esempio, a quanti prodotti acquistati e pagati profumatamente vanno a finire ogni giorno nella spazzatura. Può trattarsi, ad esempio, di dimenticanze, come quando ci si scorda completamente nel frigorifero quegli alimentari freschi che nel giro di poco tempo finiranno per cedere alla loro scadenza. Oppure semplicemente, di metodi sbagliati utilizzo e conservazione. Quante volte succede di aprire un limone tagliandolo esattamente al centro, o in più spicchi, per spremerne il suo succo?

Un’operazione in apparenza molto banale, ma che può davvero incidere sul portafoglio. Basterà riflettere sul fatto che, a distanza di poche ore, è facile ritrovare il limone quasi completamente secco e dunque impossibile da utilizzare nuovamente. Ecco allora che decine di euro finiscono per essere gettate via, ma basterebbe davvero poco per porre rimedio in questo caso. Un trucchetto proveniente dal web è davvero sorprendente per la sua genialità: con un semplicissimo oggetto il succo dei limoni dura molto di più.

Sfrutta il limone in ogni sua goccia: usalo così e risparmi decine di euro

La frutta, come tantissimi altri prodotti alimentari, ha risentito negli ultimi anni di un notevole aumento dei prezzi. É davvero una grande perdita di denaro dunque, dover buttare vita un limone senza neppure averlo utilizzato completamente. Eppure esistono delle tecniche scovate dalle menti più ingegnose, per riuscire a risparmiare sfruttando completamente questo meraviglioso agrume in tutte le sue potenzialità.

Tutto ciò che occorrerà sarà un comunissimo spiedino in legno che probabilmente è già presente in casa. Invece che procedere come di solito si fa, a tagliare a metà il limone con un coltello, lasciando dunque esposti gli spicchi all’aria e dunque rendendoli soggetti ad un più rapido deperimento, sarà sufficiente seguire questa tecnica. Per prima cosa, si dovrà ammorbidire la polpa del limone, andando a stringerlo delicatamente tra le mani e facendolo rotolare sul tavolo. Una volta fatto ciò, lo stecchino dovrà essere infilzato nell’estremità superiore del limone.

Incredibile ma vero, sarà sufficiente orientarlo dalla parte del foro verso il piatto e applicare una leggera pressione con la mano fino a che il succo non uscirà goccia per goccia. In questo modo, una volta utilizzato, potrà essere riposto nuovamente in frigorifero e non ci sarà alcun rischio che la polpa secchi in fretta. Non soltanto una durata prolungata ed un massimo utilizzo, ma ci sarà anche un vantaggio in più. Mettendo in pratica questo metodo si eviterà la fastidiosa caduta dei nocciolini che puntualmente si verifica quando si spremono gli spicchi. Addio lotta al recupero prima di poter mangiare, così il succo sarà già filtrato senza alcuno sforzo!