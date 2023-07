I supermercati cercano di ingannarti ogni giorno con la spesa: apri gli occhi e risparmia così

Grazie ad un trucchetto incredibile è possibile scoprire il modo reale per risparmiare facendo la spesa: i supermercati provano a ingannarti così.

Ogni giorno milioni di persone si recano in un supermercato con la convinzione di fare la spesa risparmiando. Se un tempo per acquistare i viveri necessari ci si recava dai piccoli commercianti più vicini a casa, oggi la grande distribuzione ha ampliato senza dubbio le possibilità. Ad attirare l’interesse dei consumatori è non soltanto la vastissima scelta di prodotti tra i quali scegliere, ma anche e soprattutto la possibilità di salvaguardare il portafoglio grazie ai costi competitivi.

Non sempre però, è tutto oro quello che luccica. C’è chi passa molto tempo a studiare i volantini pubblicitari in cui vengono annunciate le offerte del momento, magari accaparrandosi più di un articolo da tenere come “riserva” nel proprio personale deposito. Ma nonostante tutto, le trappole sono sempre dietro l’angolo. Le grandi catene di supermercati infatti, lavorano costantemente sulle strategie di marketing.

Si tratta di metodi attraverso i quali viene studiata ogni possibilità di invogliare i clienti all’acquisto e dunque ovviamente, di vendere di più. Alcuni di questi sono piuttosto subdoli e difficilmente riconoscibili quando non se ne è a conoscenza. C’è ad esempio un trucchetto che viene usato per far spendere molto di più sfruttando la disattenzione. Una volta scoperto non si potrà più essere tratti in inganno: bisogna aprire gli occhi.

Trova il prodotto giusto risparmiando: svelata la trappola dei supermercati per farti spendere

Le strategie con le quali gli esperti di marketing cercano di favorire il successo del supermercato sono davvero tantissime. Ma ce n’è una che sicuramente riesce a far cadere nella rete ogni giorno tantissime persone. Una volta andati a fare la spesa con le migliori intenzioni di risparmiare, ci si trova di fronte ad uno scontrino lungo e costoso che ha prosciugato le tasche. Ma come è possibile? Probabilmente perché non abbiamo guardato “nel punto giusto”.

Proprio così, difficile rendersene conto per un occhio non esperto, ma le posizioni in cui vengono sistemati i prodotti non sono assolutamente casuali. Sarà capitato a tutti di notare che vicino alle casse e molto in basso, si trovano golosità di ogni tipo. Caramelle, cioccolatini delle migliori marche, ma anche stuzzicherie o bibite. Il motivo è molto semplice: si trovano alla giusta altezza per finire sotto l’occhio attentissimo dei bambini, che ne verranno inevitabilmente attratti finendo per tirare fuori i loro migliori capricci fino a che il genitore non cederà all’acquisto a pochi secondi dal momento del pagamento in cassa.

Ed ancora, perché mai il proprio articolo di fiducia che è stato sempre nel solito punto, dopo un po’ cambia completamente posizione all’improvviso ritrovandosi da tutt’altra parte nel grande negozio? Ovviamente perché questo obbligherà ad una ricerca forsennata, durante la quale l’occhio del consumatore cadrà su decine di altre alternative che diventeranno a quel punto allettanti e dunque prese in considerazione.

Ma il trucco più ingannevole è sicuramente quello degli scaffali. Una volta che ci si accinge a scegliere i prodotti, la prima cosa che si fa è guardare ciò che si trova proprio di fronte a noi. Difficilmente qualcuno (soprattutto i più pigri), si piegano per dare un’occhiata a tutti quegli articoli posizionati nei ripiani più scomodi, come quelli in basso o quelli molto in alto. Ecco allora che l’inganno è dietro l’angolo: lo sguardo cadrà sicuramente su quelli ad altezza dei nostri occhi che, guarda caso, saranno probabilmente i più costosi o quelli su cui si vuole puntare la vendita. La prossima volta che si va a fare la spesa dunque, meglio perdere qualche minuto in più e guardarsi bene intorno!