Narici troppo larghe? Con il giusto make up avrai un nasino perfetto!

Scopri qual è il giusto make up da applicare per ottenere un naso perfetto anche in presenza di narici larghe.

Tra gli aspetti del viso su cui si tende a concentrare l’attenzione quando ci si guarda allo specchio c’è sicuramente il naso. Questo, infatti, può donare carattere, far apparire il viso più dolce ma dare anche qualche problema quando non è esattamente come lo si vorrebbe. Se, ad esempio, si sogna il classico nasino alla francese, uno così detto importante o con narici larghe può diventare un vero e proprio cruccio. E anche se ogni naso gode dei suoi punti forza, prima di far pace con la propria immagine al punto da imparare ad accettarla e ad amarla per poi valorizzarla, è sempre importante trovare anche il giusto modo per piacersi quando ci si guarda.

Se, per esempio, ritieni di avere le narici troppo larghe e non sai mai come apparire diversa, è importante che tu sappia che il make up giusto può fare al caso tuo.

Imparando i giusti trucchi per cambiare le proporzioni del tuo volto, sarai infatti in grado di sfoggiare un naso davvero impeccabile e del quale tu per prima potrai andare fiera. Dopo aver visto come truccare nel modo giusto le palpebre cadenti al fine di farle apparire regolari, scopriamo quindi come ridurre delle narici che si reputano troppo larghe e ammirare un naso del tutto nuovo davanti allo specchio.

Usa il make up per ridurre le narici troppo larghe: il risultato sarà super!

Quando si ha a che fare con delle narici più larghe di quanto non si vorrebbe, la sensazione è quella di avere un viso poco proporzionato, dall’aspetto meno fine e con i riflettori puntati appunto sul naso. Tutto ciò, se si desidera puntare l’attenzione su occhi o labbra può rappresentare un vero e proprio problema, portando a non amare più di tanto la propria immagine allo specchio. Eppure, guardarsi e sorridersi sinceramente è un aspetto importante per la propria autostima così come per il rapporto che si ha con la propria persona.

Se anche tu ti rivedi in questo problema, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo come rimpicciolire delle narici troppo larghe con il solo aiuto del make up.

Usando i trucchi nel modo giusto puoi infatti contare su un risultato davvero unico. E tutto senza chissà quale sforzo.

Ciò che dovrai fare è andare a cambiare le proporzioni applicando dei semplicissimi trucchi che, messi insieme, cambieranno aspetto al tuo naso.

Per iniziare, devi sapere che un naso appare più o meno importante in base alla larghezza della sua radice, ovvero il punto che si trova tra le sopracciglia. Ridisegnando le stesse in modo da avvicinarle un po’ andrai quindi a stringerlo iniziando a cambiarne l’aspetto.

Fatto ciò, dovrai agire con l’ombreggiatura che ti consentirà di sfumare i lati delle narici facendole apparire più piccole. Per farlo, dopo aver applicato un fondotinta della stessa tonalità della tua pelle, dovrai solo passare un po’ di terra (ovviamente sfumandola) ai lati delle tue narici. Lo stacco non dovrà praticamente notarsi ma la zona “incriminata” dovrà essere appena più scura. Ciò farà apparire il tuo naso più piccolo in modo del tutto naturale. Lo stesso effetto può essere ottenuto anche sul dorso del naso, qualora tu reputassi anch’esso troppo largo.

Fatto ciò non dovrai far altro che puntare tutto sull’aspetto del viso che ami di più. Se si tratta degli occhi, un eyeliner che li allarghi li farà apparire più grandi rimpicciolendo di conseguenza il naso. Il mascara sarà il tocco finale da applicare sopra e sotto.

Per le labbra, una matita che ne disegni i contorni è sempre una buona scelta. A questa potrà poi seguire un buon rossetto a cui aggiungere un punto di illuminazione al centro. Agendo così oltre a rimpicciolire le narici e ottenere un naso perfetto, potrai contare anche su un effetto finale davvero piacevole.

Detto ciò, ricorda sempre che ogni aspetto di te dovrebbe avere i giusti riguardi e che anche un naso più largo può donare carattere ed essere apprezzabile. Se proprio non riesci a fartelo piacere prova quindi ad accettarlo, sapendo che hai altri punti da valorizzare. In questo modo vivrai sicuramente meglio la tua immagine e con il tempo potrai imparare ad accettarne anche gli aspetti meno graditi. Una libertà che di farà sentire indubbiamente meglio.