Coppia di Uomini e Donne allarga la famiglia: nato il terzo figlio

Fiocco azzurro per una delle coppie più amate di Uomini e Donne: è nato il terzo figlio. Il dolce annuncio sui social.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. In attesa della nuova stagione che, salvo cambiamenti dell’ultima ora partirà lunedì 11 settembre con la speranza di vedere nuove coppie in grado di resistere nel tempo, una delle coppie storiche tra quelle nate all’interno della trasmissione ha allargato ulteriormente la famiglia. Già genitori di due maschietti, infatti, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono diventati nuovamente genitori di un maschietto.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del neopapà che, tra le storie, ha pubblicato una dolcissima foto con il marito e il suo terzogenito.

Coppia di Uomini e Donne annuncia la nascita del terzo figlio

Sono tante le coppie che, nel corso degli anni, sono nate nello studio di Uomini e Donne coronando, poi, l’amore con il matrimonio e la nascita dei figli. Tra le coppie sicuramente più amate c’è quella formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. I due si conobbero nello studio del dating show quando entrambi erano giovanissimi. La loro fu una storia televisiva che ha appassionato milioni di telespettatori e che, nella vita vera, è diventata ancora più bella.

Tra Aldo e Alessia non sono mancati i momenti difficili. All’inizio della relazione vissuta nella vita di tutti i giorni hanno affrontato un periodo delicato che li aveva portati ad allontanarsi. Con estrema maturità nonostante la giovane età e, soprattutto, la voglia di stare insieme e costruirsi un futuro l’uno accanto all’altro, Aldo e Alessia sono riusciti a superare tutto.

Il matrimonio e la nascita prima di Niccolò, di 8 anni, e Leonardo, di 6 anni, sono state le ciliegine sulla torta. Un amore importante vissuto lontano dalle telecamere. La coppia, infatti, ha scelto di vivere in Sicilia, ma sui social, continua a condividere i momenti più belli come quello che hanno vissuto questa mattina. Il terzo figlio di Aldo e Alessia, infatti, è nato il 18 luglio e ad annunciarlo è stato l’ex tronista con la foto che vedete qui in basso.

“18 luglio. H 03.10. Benvenuto Mattia”, si legge sui social nella foto condivisa anche da mamma Alessia. “Tutto l’amore che ho”, ha aggiunto papà Aldo innamorato della moglie e dei figli che rappresentano il coronamento di un amore davvero grande.