Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna ma stavolta in compagnia della sua nuova dolce metà

La conduttrice sarda si è allontanata dall’afa californiana ed è tornata nella sua cara Sardegna, dove ha portato una persona speciale.

Sono passate alcune settimane da quando è stata annunciata la separazione di Elisabetta Canalis dal marito, il chirurgo stutunitense Brian Perri, con il quale era convolata a nozze nel 2014, con una cerimonia in grande stile tenutasi ad Alghero. Ad assistere al memorabile giorno c’erano i famigliari degli sposi e gli amici più cari, tra cui diversi volti noti dello spettacolo, come la testimone della ex velina, Maddalena Corvaglia, conosciuta proprio sul celebre bancone di Canale 5.

Da tempo però il rapporto tra la conduttrice e il suo attuale ex marito era andato a scemarsi fino all’ufficializzazione del divorzio, avvenuta il 3 luglio. I due cercano comunque di mantenere una buona relazione, soprattutto peril bene della figlia Skyler, nata nel 2015. Molti fan avevano comunque speculato da diversi mesi che tra la coppia ci fosse qualche screzio considerato che Brian non appariva più negli scatti postati dalla Canalis, la quale è tutt’ora molto attiva sui social. Ora che si è lasciato tutto alle spalle, la quarantaquattrenne ha deciso di tornare in Italia, anche se solo in via momentanea, e godersi una bella vacanza in compagnia dei suoi cari, ma soprattutto di una persona a lei molto cara.

Il rifugio di Elisabetta

Nonostante risieda ormai da anni a Los Angeles, la Canalis ha deciso di trascorrere qualche giorno in Sardegna, dove è nata e cresciuta. Sicuramente le avrà fatto piacere distrarsi dalla sua attuale situazione sentimentale con il suo ex e trascorrere del tempo con la sua famiglia e la sua piccolina, la quale ovviamente l’ha accompagnata.

Pochi giorni fa la showgirl è finita nuovamente al centro della cronaca rosa per il suo ultimo acquisto: una villetta extra lussuosa nel cuore di Roma, dove sicuramente ora passerà molto tempo, anche per questioni lavorative. Infatti, anche se si è allontanata dal Bel Paese, continua a collaborare con brand italiani e a svolgere il suo ruolo d conduttrice. Nella Capitale però non potrà rimanere per mesi interi visto che il suo ex marito ha l’affidamento congiunto della figlia, ma probabilmente tornerà in Italia più spesso rispetto agli anni passati.

Ora invece si trova in Sardegna e per l’occasione è arrivata insieme al suo presunto nuovo compagno, il kickboxer George Cimenau, con il quale Elisabetta starebbe ormai insieme da diversi mesi. I due si sono conosciuti proprio grazie al kickboxing, che la stessa ha cominciato a praticare diversi anni fa. Lui era il suo allenatore e lo è ancora oggi e tra un pugno e l’altro è scoppiato l’amore. Chissà se sarà proprio George il fortunato che riuscirà a portare nuovamente Elisabetta all’altare? Una cosa è certa, solo il tempo ce lo dirà.