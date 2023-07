Cattivo odore nelle scarpe, i cinque consigli delle zie per eliminare il problema alla base

Non è solo un problema di materiali o di eccessiva sudorazione: il cattivo odore nelle scarpe si combatte con prodotti che abbiamo in casa, garantiscono le zie

Sappiamo come sceglierle, come pulirle, come provare a mantenerle sempre nuove. Ma come facciamo, soprattutto in estate, ad eliminare il cattivo odore dalle scarpe? Un problema che tocca milioni di italiani e che le solette profumate non bastano a risolvere.

Certo aiutano ma non è un rimedio definitivo per risolvere. Anche perché molti sono convinti che sia un guaio soltanto delle scarpe chiuse, in particolare quelle da ginnastica. Invece in realtà la puzza si allarga a tutti i tipi di scarpe quando la temperatura sale.

Sono diversi i motivi che portano le nostre scarpe ad avere un odore sgradevole. Certamente quello più comune è la forte sudorazione dei piedi. Tutto questo produce la formazione di funghi e batteri che in una scarpa poco traspirante e umida proliferano alla grande. Un po’ quindi è colpa nostra, un po’ del produttore ma il guaio è fatto.

Eliminare il cattivo odore in fretta non è solo un fatto estetico e per rendere più vivibile l’ambiente. Ne va anche della salute dei nostri piedi e per questo dobbiamo puntare su rimedi efficaci, pratici ma che costano anche poco. Come spesso succede sono i consigli delle zie che ci risolvono il problema alla radice.

Cattivo odore nelle scarpe, cinque rimedi casalinghi; l’ultimo è una vera sorpresa

Per eliminare il cattivo odore nelle scarpe ci sono diversi rimedi naturali. Ne ho scelti cinque che ho provato direttamente e si sono dimostrati molto efficaci.

1. Amido di mais

In casa molti di noi ce l’hanno, solo che normalmente lo usiamo nella preparazione dei dolci oppure delle minestre. Pochi sanno però che è un metodo efficacissimo per l’odore delle scarpe: ne mettiamo un cucchiaino e lo lasciamo agire per una notte intera. Il giorno dopo lo eliminiamo e la puzza sarà sparita.

2. Bicarbonato

Anche in questo caso è una polvere a salvarci. Sarà sufficiente versarne due cucchiai nella parte interna delle scarpe e aspettare che agisca di nuovo una notte intera. Il mattino dopo scuotiamo le scarpe per eliminarlo e andranno via anche gli odori.

3. Aceto

Sembra strano, ma pure l’aceto era utilizzato dalle zie per togliere il cattivo odore dalle scarpe. Ci serve un panno morbido e lo bagniamo leggermente con un bicchierino di aceto bianco. Poi lo strofiniamo all’interno delle scarpe e l’odore sparirà. Attenzione però, non va bene sulle scarpe il pelle e in cuoio perché le rovina.

4. Scorze di agrumi

Le scorze degli agrumi non servono solo a profumare gli ambienti della casa. Prendiamo limone e arancia, ma anche lime e pompelmo e tagliamo via le bucce. Poi le infiliamo nelle scarpe maleodoranti e le lasciamo agire per un paio di giorni. Hanno un efficace effetto antimicotico e antibatterico ma eliminano anche la puzza.

5. Sabbia per lettiera

Se serve per i gatti, perché non per noi? La sabbia della lettiera ha forti proprietà assorbenti e cattura gli odori. Infilane un po’ all’interno delle tue scarpe e lascia agire per almeno 12 ore. Alla fine rimuovi tutto e saranno come nuove.