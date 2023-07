Usi ancora l’ammorbidente? Ti svelo come evitare risparmiando denaro e guadagnando in salute!

Scopri come risparmiare evitando l’uso dell’ammorbidente. Spenderai molto meno e ne guadagnerai in salute!

Le pulizie di casa occupano una buona parte della nostra giornata e, ovviamene, delle nostre finanze. Per ottenere un ambiente idoneo a vivere al meglio e con capi d’abbigliamento e mobili sempre ben puliti è infatti importante impegnarsi quotidianamente nella loro pulizia. E per farlo servono ovviamente i prodotti giusti. Questi, purtroppo, hanno spesso dei costi davvero esosi e degli ingredienti chimici che non giovano esattamente alla salute. Come fare, quindi? La buona notizia è che c’è quasi sempre una soluzione per ogni situazione.

Nel caso del bucato, ad esempio, se sei solita spendere anche molti soldi per trovare un buon ammorbidente, potrai fermarti subito e cambiare abitudini. C’è infatti un ingrediente naturale che può fare davvero la differenza e che si rivela sia utile per la salute che per ottenere capi morbidi e igienizzati in poco tempo. Cosa alla quale si aggiunge anche il massimo del risparmio. Dopo aver visto come risparmiare sulla pulizia del viso, passiamo quindi a quella della casa e, in particolare, dei vestiti e scopriamo come evitare di acquistare l’ammorbidente sostituendolo con un prodotto ben più economico e indubbiamente sano.

Come risparmiare sull’acquisto dell’ammorbidente

Ormai sono tanti gli studi che dimostrano come l’uso di detersivi e di prodotti per detergere o ammorbidire il bucato siano dei veri nemici per l’ambiente. A questo inconveniente si aggiunge anche la presenza di ingredienti spesso nocivi per la salute. E tutto per dei prodotti che costano spesso più di quanto dovrebbero e che, di conseguenza, incidono fortemente sulle finanze.

Per fortuna, un’attenta osservazione dell’ambiente che ci circonda e dei tanti ingredienti naturali che possono fare la differenza è spesso la chiave per cambiare abitudini e per avvicinarsi a prodotti in grado di farci risparmiare tempo e denaro. Un esempio è dato dall’uso dell’ammorbidente. Questo, infatti, può essere sostituito da un solo ingrediente del tutto naturale e in grado di agire senza ledere la natura o la salute. Questo prodotto, per certi versi miracoloso, è l’aceto di mele.

Oltre ad essere del tutto naturale, infatti, l’aceto di mele è in grado di igienizzare i capi, di ravvivarne i colori e di rinforzarli dall’interno agendo sulla struttura delle loro fibre. Ovviamente, a tutto ciò, si aggiunge anche il suo effetto ammorbidente che, contrariamente a quanto si pensa, non altera mai gli odori. Nei rari casi in cui abbondando con l’aceto restasse il suo odore, basta infatti stendere per mezz’ora il capo “incriminato” per fargli acquisire un profumo neutro e affatto spiacevole.

Per usarlo, ti basta inserirne una piccola quantità nello spazio dove solitamente metti l’ammorbidente. In alternativa puoi anche versarne mezzo bicchierino direttamente in lavatrice e far andare il lavaggio come tuo solito. Il risultato saranno capi pulitissimi, dai colori più vivi e dal tessuto morbido come non mai.

Con un solo prodotto potrai quindi risparmiare davvero tanto, far bene all’ambiente e proteggere sia la tua salute che quella dei tuoi cari. E se sei un’amante dei bonus sarai felice di sapere che l’aceto di mele funge anche da anti calcare. E che, quindi, ti consentirà in poco tempo di prenderti cura della tua lavatrice, evitando che si danneggi con il tempo e facendo sì che si mantenga più a lungo in salute.

Insomma, se parliamo dell’aceto di mele hai solo tanti motivi per usarlo e per goderne a pieno. Cosa che farai risparmiando diverso denaro ogni mese e ottenendo così dei soldi extra da spendere per cose sicuramente più piacevoli delle pulizie di casa o del tuo bucato. Bello, no?