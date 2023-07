Capelli bianchi dopo i 50? Portali così e sarai sempre al top!

Scopri come portare i capelli bianchi dopo i 50 per sentirti sempre al top. Il risultato sarà molto più cool di quanto immagini.

Chi ha detto che i capelli bianchi debbano essere per forza un segno della vecchiaia che incombe? Negli ultimi anni, questo colore è stato sempre più gettonato anche tra le giovanissime, sdoganando quella che fino a poco tempo fa sembrava essere una prerogativa destinata solo agli anni che avanzano. La verità è che quando si parla di moda e di bellezza, tutto può essere cool. Ciò che conta è saper fare le scelte giuste e che meglio si adattino alla propria persona.

Agendo in questo modo è infatti possibile godere di una chioma sempre perfetta. E tutto senza doversi preoccupare dei primi capelli bianchi. Anzi, con il tempo scoprirai che nel giusto modo potresti persino voler desiderare tutta la chioma interamente d’argento. Dopo aver visto i suggerimenti delle blogger per applicare il correttore nel miglior modo possibile, scopriamo quindi quali sono i segreti per dei capelli bianchi da portare anche dopo i 50 in modo più giovanile che mai!

Come portare al meglio i capelli bianchi dopo i 50 anni

Avere i capelli bianchi per alcuni è sinonimo degli anni che avanzano mentre per altri è un attributo di bellezza da usare per distinguersi con stile. Come per molti aspetti del nostro essere, la verità è sempre relativa e lo dimostra il fatto che i capelli possono diventare bianchi anche in giovane età e tutto senza incidere, quindi, sulla giovinezza. Come fare, però, quando di anni se ne hanno di più? Anche in questo caso, tutto dipende da come si sceglie di vivere la cosa. Se per alcune persone l’unica soluzione possibile è infatti quella di nasconderli con le tinture, per altri è molto più semplice e liberatorio optare per una chioma tutta nuova, da sbiancare totalmente e da vivere in modo casual.

Una scelta che forse non è alla portata di tutti ma che oggi cercheremo di rendere più semplice per tutti. Devi infatti sapere che per passare al total white o a come si chiama adesso la chioma argentata, spesso il trucco sta proprio nel partire da una colorazione. Non devi quindi attendere che i capelli diventino tutti bianchi da soli ma approfittare dei primi segni per dare un colpo di tinta su tutto! Per farlo ci sono però dei passaggi importanti. Il primo è quello di studiare il proprio incarnato al fine di capire se il bianco è davvero la scelta ideale. Ogni persona sta infatti con colorazioni diverse e anche se ti sembrerà impossibile esistono tante variazioni di bianco.

Che si tratti del biondo chiarissimo o dell’argento spinto, la prima mossa saggia che dovrai compiere è quindi quella di farti affiancare da un professionista. In questo modo potrai scegliere la tonalità che più ti si addice. A questo punto potrai optare per decolorare e ritingere solo qualche ciocca (magari in prossimità di quelle che si sono schiarite naturalmente) o se optare per un colore totale. Scegliendo una tonalità di bianco che si addice al tuo incarnato e che si sposa al contempo con la colorazione dei tuoi capelli bianchi, potrai infatti ottenere un risultato super ed in grado di farti sentire più bella. E ciò vale sia per i capelli corti che per quelli più lunghi. Ciò che conta è scegliere uno stile che senti tuo e non fare mai il passo più lungo della gamba.

Il nostro consiglio? Procedere sempre a piccoli passi in modo da poter tornare indietro in caso di ripensamenti. Cosa che ti consentirà anche di abituarti pian piano al tuo nuovo colore di capelli. Agendo così non correrai rischi e scoprirai di amare il color argento molto più di quanto pensavi. Il tutto per un look che potrai portare con serenità, magari sentendoti addirittura più bella di prima!