Gianni Sperti a cuore aperto: le parole per Maria De Filippi commuovono il web

Gianni Sperti non ha mai nascosto la stima verso Maria De Filippi: le ultime parole riservate per lei sono davvero da pelle d’oca

Gianni Sperti è a tutti gli effetti una colonna portante del format televisivo Uomini e Donne: ormai da anni, in coppia con la vulcanica Tina Cipollari, riveste il ruolo di opinionista del dating show e, proprio per questo motivo, non ha mai esitato a far sapere schiettamente ciò che pensa ai partecipanti, ma anche al pubblico a casa.

Da anni, ormai, Gianni è una presenza fissa nei programmi televisivi di Maria De Filippi: in primis, l’uomo è approdato nel talent show Amici nei panni di ballerino e ha dimostrato sin dagli esordi di avere talento da vendere. Negli anni, però, ha dovuto mettere da parte questa sua grande dote e Maria non ha voluto in alcun modo rinunciare alla sua presenza in Mediaset: da quel momento in poi, infatti, Sperti è opinionista fisso ad Uomini e Donne e, diciamocela tutta, quel ruolo gli calza letteralmente a pennello.

Probabilmente anche per questa grande stima della conduttrice nei suoi confronti, Gianni ha sviluppato per lei un attaccamento quasi viscerale, tanto da riservarle sempre e solo belle parole. Più e più volte, infatti, ha sottolineato anche nel programma quanto il rispetto per la padrona di casa sia fondamentale, tanto da scagliarsi duramente verso chi, negli anni, ha tentato di prendere in giro Maria e la Redazione, dimostrandosi solo in cerca di popolarità o, comunque, non in linea con i valori che il programma trasmette da sempre.

Gianni Sperti e le toccanti parole a Maria De Filippi

Come tutti ben sapranno, la scomparsa dell’iconico Maurizio Costanzo ha creato non poco scalpore in tutto il panorama televisivo italiano ma non solo. A subire maggiormente il dolore per il lutto è stata senza ombra di dubbio sua moglie Maria, che si è chiusa in totale silenzio per metabolizzare meglio il tutto: non sono mancate, però, parole di affetto e vicinanza da parte di tutti coloro che le vogliono bene e lavorano con lei nella quotidianità.

Ormai diverse settimane fa, si sono tenuti i funerali del giornalista, a cui erano presenti tutte le personalità più influenti di Mediaset, ma anche amici e parenti più intimi. La stessa Maria ha presenziato alla cerimonia e, nonostante portasse gli occhiali da sole scuri, il suo dolore era comunque palpabile ad occhio nudo. Non a caso, in rispetto del marito defunto, la canonica messa in onda del palinsesto venne sospesa per una settimana, dando spazio a momenti volti a ricordare il suo operato per la storia della TV italiana.

La cerimonia è stata chiaramente documentata in diretta televisiva e non sono mancate innumerevoli dichiarazioni d’amore e vicinanza da parte di personaggi di spicco, molto vicini non solo a Maurizio, ma anche alla stessa Maria. Tra loro, anche Sperti, che ha colto l’occasione per esprimere tutto il suo supporto alla conduttrice, colei che sempre ha creduto in lui.

L’intervistatore, infatti, ha chiesto all’ex ballerino se ci fosse qualcosa che volesse dire alla De Filippi in quel momento e Gianni, dopo un attimo di doloroso silenzio, ha affermato:“Che non l’abbandonerò mai, mai”. Insomma, nessuno più di Gianni Sperti potrebbe essere fedele in tutto e per tutto a Maria De Filippi, che dite?