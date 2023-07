Come si applica il correttore? Scegli il metodo perfetto per te: 4 scelte proposte dalla blogger

Hai sempre messo il correttore nel mondo sbagliato: esistono 4 metodi adatti alle diverse esigenze, li ha spiegati sui social la seguitissima beauty blogger

Fino ad un decennio fa, l’arte del trucco si tramandava di madre in figlia. Se ci si domandava come (e dove) dover mettere il blush oppure quale metodo usare per una linea di eyeliner perfetta dunque, la soluzione più semplice era rivolgersi alla persona più esperta che si trovava nelle vicinanze. Un passaparola che portava spesso alla diffusione di informazioni non propriamente esatte.

Oggi tutto è completamente cambiato, perché a trasformarsi in delle vere “guru” del make-up sono le più seguite beauty blogger e influencer della rete. Attraverso i loro canali sui social, dispensano notizie e consigli che fanno felici in molte, permettendo anche alle principianti di raggiungere ottimi risultati. Ed è così che è facile scoprire che per una vita abbiamo applicato il correttore nel modo sbagliato.

Un’operazione che può apparire così semplice ma che va a influire profondamente sull’aspetto finale del trucco. L’obiettivo principale di questo prodotto cosmetico infatti, è quello di donare nuova freschezza allo sguardo, riportandolo ad una luce che naturalmente non ha. Le occhiaie rendono il viso stanco e assonnato e non lo fanno apparire di certo sano. Ecco allora che una passata di correttore può cancellare quei brutti segni scuri nemici della bellezza. Se messo nel modo giusto, è chiaro.

Le 4 applicazioni perfette del correttore spiegate dall’esperta: occhi riposati e risultato top

Quante volte, magari prima di un importante evento, abbiamo trascorso ore di fronte allo specchio consumando un intero tubetto di correttore nel tentativo di sbarazzarci di quei terribili aloni scuri con scarsi risultati? Il problema era probabilmente soltanto uno: non eravamo a conoscenza della giusta applicazione.

Ogni volto ha le sue esigenze e le sue peculiarità, come ha spiegato in un video su TikTok la seguitissima esperta di bellezza Beatrice Gherardini. Sono in particolare 4 le diverse proposte che la beauty blogger suggerisce per il corretto uso del copri-occhiaie, facendo riferimento in particolar modo a quello liquido. Ad ognuna la sua!

1) Effetto lifting

Se l’obiettivo è ottenere uno sguardo sollevato ed una pelle come appena liftata, tutto ciò che c’è da fare sarà iniziare applicando il correttore con una linea diagonale che parte dall’angolo interno dell’occhio e segue l’occhiaia. Nella parte esterna invece, il correttore dovrà essere applicato sotto l’occhio con una linea obliqua che va verso l’alto. Picchiettando con una spugnetta si andrà poi a sfumare, dando allo sguardo un effetto tirato.

2) Effetto naturale

Il secondo metodo suggerito da Beatrice Gherardini è quello naturale. Il correttore in questo caso andrà a coprire perfettamente le occhiaie più evidenti. L’obiettivo dunque, sarà concentrare il prodotto proprio nella zona del cerchio nero che si estende dall’angolo interno dell’occhio verso il basso. Per sfumare il copri-occhiaie in questo caso è consigliato l’uso di un pennellino, che eviterà l’accumulo esagerato di prodotto sulle occhiaie.

3) Effetto coprente

Chi mira ad ottenere la coprenza massima, dovrà scegliere un’applicazione più particolare. La blogger consiglia di creare un triangolo a “7” che segue la rima inferiore dell’occhio e il lato del naso. Sfumando poi il prodotto con la spugnetta si andrà ad eliminare ogni possibile zona d’ombra.

4) Effetto luminoso

Quest’ultimo metodo farà felici tutte coloro che amano vedere la luce che si riflette sul proprio viso. In questo caso bisognerà rinunciare all’effetto più naturale, in favore di un’applicazione più pesante del prodotto. La linea da seguire con il correttore, come mostrato nel video, sarà la stessa dell’effetto precedente. Questa volta però, il triangolo a forma di “7” dovrà essere riempito completamente. La beauty blender sarà l’alleata per sfumare bene tutto, creando una base omogenea per poi procedere al make-up perfetto. Naturalmente, per evitare il rischio di un antiestetico accumulo di prodotto, questa applicazione è sconsigliata per pelli mature e segnate e per quelle secche.