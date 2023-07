La frangia a tendina è la soluzione ideale per un viso lungo e largo. La amerai!

Scopri come donare le giuste proporzioni ad un viso lungo e largo grazie alla frangia a tendina. Il risultato sarà sorprendente.

Quando si parla di capelli, l’effetto finale non dovrebbe mai basarsi solo sulla bellezza della chioma. Certo, questa è molto importante per far sentire belle e sicure di sé. Ciò nonostante non è l’unico aspetto da prendere in considerazione, anzi. Un buon taglio di capelli e a volte anche solo la cura di un piccolo dettaglio può infatti cambiare le proporzioni del volto donando allo stesso maggior armonia. Così, si può risolvere un problema di viso largo o con occhi troppo vicini o distanti. Al contempo, si può trovare la soluzione ad una mascella importante o a qualsiasi altro difetto del viso o che si percepisce come tale.

Ecco, quindi, che un problema di viso lungo e largo può ad esempio essere minimizzato con il solo uso della frangia. Questa, infatti, in base a come viene tagliata può cambiare anche di molto le proporzioni del viso. In questo caso una frangia a tendina si rivela la scelta ideale per tagli sia classici che moderni e tutto andando a migliorare l’effetto finale non solo del capelli ma anche del viso. In altre parole si potrebbe dire che con i capelli si può andare a perfezionare l’effetto normalmente ottenuto con il make up. Insomma, prendere in considerazione questo aspetto si rivela davvero importante. Oggi, quindi, dopo aver affrontato l’argomento che riguarda il come lavorare sui capelli per far apparire gli occhi più grandi, scopriremo come agire per migliorare un volto lungo e/o largo grazie alla frangia a tendina.

La frangia a tendina è la soluzione per un viso largo e lungo

Guardarsi allo specchio e ricevere un’immagine che si sente conforme al proprio essere non è sempre così scontato. E a volte, l’ostacolo è proprio un particolare del viso che non si ama più di tanto e che risulta essere l’opposto rispetto a ciò che si vorrebbe. Ovviamente, la prima cosa da fare in tal senso è quella di imparare ad accettarsi, puntando ad esempio l’attenzione su un pregio e cercando di non prestare troppa attenzione a ciò che si percepisce come un difetto. Detto ciò, ci sono dei modi per migliorare le cose e cambiare le proporzioni del viso.

Sappiamo già che il trucco può fare tanto ma che il suo effetto “magico” svanisce ogni qual volta ci si strucca. La buona notizia è che si può agire anche in altro modo, arrivando ad un risultato forse meno dettagliato ma in grado di esserci sempre. E in questo caso, per agire, è necessario puntare tutto sui capelli. Con il giusto taglio è infatti possibile andare a cambiare delle proporzioni che non si amano, coprendo al contempo alcune parti.

In caso di viso lungo e largo, ad esempio, puoi fare molto optando semplicemente per la frangia a tendina. Questa riesce infatti a stringere il volto e, in base a dove la si fa terminare ai lati, accorciarne la lunghezza. Un modo semplice e davvero particolare per guardarsi allo specchio e sentirsi meglio ogni giorno. Il tutto con una frangia che potrai lavorare in modo sempre diverso portandola sia liscia che mossa, più o meno lunga e con punte che danno verso l’interno o l’esterno. L’unica cosa a cui dovrai prestare attenzione è che al di là della frangia ci siano anche delle ciocche laterali che partano da essa per ricongiungersi al resto del taglio.

Solo in questo modo otterrai le proporzioni desiderate e potrai finalmente contare su un taglio di capelli che sia in grado di farti vedere allo specchio proprio come ti immagini e come sogni da sempre di vederti. Un vero punto vincente per la tua autostima e, inutile dirlo, per la tua bellezza di tutti i giorni.