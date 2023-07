Con questo trucco gli occhi sporgenti non saranno più un problema. Vedrai che risultato!

Scopri qual è il trucco per evitare il problema degli occhi sporgenti. Il tuo sguardo sarà semplicemente incantevole.

Se quando ti guardi allo specchio noti sempre gli occhi come prima cosa e lo fai con una punta di rammarico perché non ne ami la forma, sappi che ci sono diverse possibilità per cambiare le cose.

Se, ad esempio, hai il problema (più comune di quanto pensi) degli occhi sporgenti, spesso basta curare il make up in modo diverso per ottenere un risultato incredibile ed in grado di rimandarti un’immagine che sia di tuo gradimento. Grazie all’aiuto dei trucchi ed in particolare della matita, puoi infatti ottenere dei veri e propri miracoli passando da occhi che non amavi ad uno sguardo che farai fatica a riconoscere e che sentirai al contempo più tuo di quanto immagini. Dopo aver visto qual è il make up più indicato in caso di occhi troppo vicini, ecco quindi la soluzione perfetta (e super semplice da realizzare) se ritieni che i tuoi occhi siano troppo sporgenti.

Come truccare nel modo migliore gli occhi troppo sporgenti

Avere degli occhi sporgenti non è sempre piacevoli perché quando si è stanchi o con poche ore di sonno alle spalle, gli effetti sono più evidenti. Inoltre la loro forma potrebbe non piacere e portare a desiderare una conformazione diversa ma ovviamente difficile da ottenere di punto in bianco. Per fortuna, con il solo ausilio dei trucchi puoi fare davvero la differenza andando ad agire grazie ad un effetto chiaro scuro proprio sui tuoi occhi. Il risultato sarà quello di occhi meno sporgenti e con uno sguardo ancora più bello e del quale sarai la prima (ma non l’ultima) ad innamorarsi.

Andando al trucco da mettere in atto, ciò che ti serve prima di tutto è una matita nera. Con questa, infatti, potrai dar vita al famoso smokey eyes. Un make up in grado di rendere gli occhi meno sporgenti enfatizzandone però lo sguardo e rendendoli davvero particolari. Il trucco sta infatti nel tratteggiare la palpebra in modo da scolpirla e ridefinirla attraverso il colore. Fatto ciò, si potrà usare sempre la matita, o volendo anche un eyeliner per creare una linea sulla palpebra superiore che sfumi verso l’esterno e che allunghi l’occhio cambiandone così la forma. Si tratta di un trucco davvero semplice e che dalla sua ha la particolarità di poter essere personalizzabile in base a forma del viso e ad esigenze particolari.

Il risultato finale sarà sempre lo stesso, ovvero quello di occhi davvero belli da vedere e più che mai semplici da truccare. Il tutto per un risultato finale che ti aiuterà a guardarti allo specchio con più leggerezza e, cosa ancor più importante, ad apprezzare ciò che vedi in modo del tutto nuovo. Perché alla fine, l’unica cosa che conta davvero è trovare un modo per minimizzare quelli che si considerano dei difetti e valorizzare i tanti pregi che ognuno di noi ha. Nel tuo caso può trattarsi di una pelle di porcellana, di zigomi piacevoli da vedere o di labbra carnose e perfette anche con un semplice lucidalabbra. Un altro piccolo trucco che potrai aggiungere al precedente per sentirti ancora più bella.