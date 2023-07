Perla e Mirko escono con i tentatori da Temptation Island 2023: un mese dopo ecco cos’è successo

Perla e Mirko escono da Temptation Island 2023 con i rispettivi tentatori, ma cos’è successo dopo? Ecco come stanno le cose.

La quinta puntata di Temptation Island 2023 ha regalato clamorosi colpi di scena e l’addio di due delle coppie che ha appassionato di più il pubblico. Francesca, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato Manuel che ha ammesso di non sentirsi pronto per un rapporto di coppia dopo aver confessato di averla lasciata più volte e di aver avuto altre avventura durante i momenti di pausa della storia, ha chiesto il falò di confronto immediato al termine del quale ha deciso di tornare a casa da sola.

Il momento clou, tuttavia, è arrivato sul finire della puntata quando Mirko, dopo aver visto un momento di intimità tra la fidanzata Perla e il tentatore Igor che hanno deciso di dormire insieme, ha chiesto il falò. Durante il confronto, Filippo Bisciglia ha mostrato tutti i video alla coppia, compresi quelli di Mirko insieme alla single Greta.

“Non rinnego il mio percorso, a me interessa quella persona”, ha spiegato Perla. “Ho perso tutta la stima nei tuoi confronti”, la replica di Mirko. “Ci siamo amati per cinque anni, ci hai screditati come se non fossimo stati nulla”, ha aggiunto Perla che ha poi accettato la scelta di Mirko di uscire da solo dal villaggio.

Perla esce con Igor e Mirko con Greta: ecco cos’è successo dopo Temptation Island 2023

Dopo aver chiuso la sua relazione di cinque anni con Perla, Mirko ha raggiunto la tentatrice Greta con cui ha ricominciato a provare emozioni belle come ha spiegato lui stesso durante il falò di confronto. Mirko ha così fatto capire a Greta di voler portare avanti la conoscenza anche dopo il programma e la tentatrice ha ammesso di avere lo stesso desiderio.

Dall’altra parte, Perla ha raggiunto il single Igor il quale le ha chiesto di poterla conoscere anche fuori. “Anch’io”, è stata la risposta immediata della 25enne. Sia Perla che Mirko, dunque, dopo aver chiuso l’importante storia durante cinque anni di cui quattro di convivenza, hanno lasciato il villaggio di Temptation Island 2023 con altre persone, ma cos’è successo a distanza di un mese?

Come svela Alessandro Rosica attraverso la sua pagina Instagam “Investigatore Social”, la storia tra Perla e Igor continuerebbe a gonfie vele. I due, infatti, sarebbero felicemente innamorati. “Svelato il mistero della foto in hotel di circa tre settimane fa, non era Mirko e Perla, ma il tentatore Igor e Perla. Ad oggi sono fidanzati e felici“, scrive Rosica.