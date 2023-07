Getta il sale grosso nel wc e controlla cosa succede: il trucco degli idraulici funziona

Se la pulizia del wc è la tua disperazione, c’è un metodo fantastico e che costa anche poco: si chiama sale grosso, ecco come fare

C’è una stanza della nostra casa che ha bisogno di pulizia continua anche se cerchiamo di evitarla. Invece l’igiene del bagno è indispensabile per non correre nessun rischio. E questo significa che con regolarità dobbiamo occuparci anche del wc.

Il bagno in generale, i servizi igienici in particolare hanno bisogno di una maggiore cura e di una pulizia accurata rispetto ad altre zone della casa. Possono essere facilmente ricettacoli di germi, batteri, umidità che porta anche alla muffa. Per tutti questi motivi è importante mantenere il bagno sempre pulito.

Sicuramente richiede più tempo, per rimuovere le macchie e le incrostazioni che sicuramente si formano all’interno del water. Con il passare del tempo, lo sporco e il calcare producono effetti antiestetici complicati da eliminare.

Quello che dobbiamo ottenere è igienizzare alla perfezione il wc per non correre rischi, senza però rovinarlo. Perché la porcellana o gli altri materiali simili che sono usati per costruirlo sono anche molto delicati e rischiano di creparsi se non facciamo attenzione. Allo stesso modo però dobbiamo essere sicuri di andare bene fino in fondo.

Due quindi sono le soluzioni. La prima è quella di comprare i classici prodotti da water che troviamo in commercio, tutti validi. La seconda però, anche per risparmiare, è utilizzare i classici rimedi casalinghi.

Getta il sale grosso nel wc, bastano poche ore per un risultato fantastico: fai così

Io le prime volte ho chiesto consiglio ad un amico idraulico che mi ha spiegato come rimediare con quello che c’è in casa tutti i giorni. In particolare il sale grosso, non iodato, lo stesso che usiamo per l’acqua della pasta.

Il rimedio è molto semplice. Versiamo 100 grammi di sale grosso direttamente nel wc. Poi indossiamo i classici guanti di gomma per le pulizie e cerchiamo di distribuirlo bene su tutte le pareti del water, in particolare là dove l’acqua dello sciacquone non arriva bene.

Poi aspettiamo che agisca almeno per quattro ore. Quindi il consiglio è quello di farlo la notte poco prima di andare a dormire, così nessuno nei minuti successivi tirerà l’acqua e il sale potrà fare il suo lavoro.

Nelle prime ore del mattino, oppure quando ci svegliamo, basterà azionare lo sciacquone e così macchie e incrostazioni spariranno. Ogni quanto è meglio fare questo lavoro? Diciamo che l’ideale sarebbe almeno ogni 15 giorni, ma va bene anche solo una volta al mese.

L’alternativa, sempre in casa, esiste e si chiama bicarbonato di sodio che agisce nello stesso modo. Anche in questo caso si serve nella tazza, lo lasciamo agire per almeno 3-4 ore e alla fine tiriamo lo sciacquone.