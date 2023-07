Armando Incarnato si sfoga sui social, le sue parole toccano il cuore di molti

Armando Incarnato è una presenza fissa a Uomini e Donne, ma anche molto chiacchierata: il suo recente post, però, ha commosso in molti

Uomini e Donne è il dating show televisivo più amato e seguito in assoluto, non solo per le storie d’amore che nascono costantemente tra i suoi partecipanti, ma anche per le dinamiche interessanti, determinate per lo più dall’apporto delle sue colonne portanti, ovvero Dame e Cavalieri che ormai siedono nel parterre con particolare assiduità. Tra loro, troviamo anche Armando Incarnato.

Il partenopeo si è sempre contraddistinto per la sua personalità forte, che però non sempre ha incontrato il favore del pubblico e, soprattutto, degli opinionisti. Basti pensare che il Cavaliere ha spesso bisticciato anche con la padrona di casa Maria De Filippi, ritrovando però sempre il sereno poco dopo. In particolare, Armando non riesce proprio a trovare un punto d’incontro con Gianni Sperti, che da diverso tempo lo attacca in quanto da diverse settimane, prima della pausa estiva, non frequentava più alcuna Dama in trasmissione.

Per questo motivo, Sperti lo ha attaccato, ritenendo non solo che la sua presenza non avesse senso, ma anche che avesse fini legati più alla visibilità che alla ricerca dell’amore: dal canto suo, Armando ha chiarito che non era ancora arrivata una donna che lo colpisse in particolare, dunque era meglio stare fermo piuttosto che perdere tempo. Tuttavia, i toni si sono più volte accesi troppo, al punto che la stessa De Filippi è dovuta intervenire per ristabilire la pace. Recentemente, i due “litiganti” si sono stretti la mano in segno di tregua, ma fino a quel momento il Cavaliere non ha passato delle giornate molto serene.

Armando Incarnato, ecco cosa ha scritto sui social

Nel periodo in cui le discussioni con Gianni erano all’ordine del giorno, Armando ha deciso di sfogarsi sui social, pubblicando uno scatto che lo ritraeva proprio in trasmissione, probabilmente in un momento di confronto con Maria, accompagnato ad una caption così sentita che non è affatto passata indifferente ai più attenti.

La descrizione è un mix tra italiano e dialetto napoletano, sfumatura decisamente cara ad Incarnato in quanto ben racconta le sue origini partenopee, di cui è sempre andato molto fiero. Tradotto, il pensiero recita: “Sono stanco di non essere mai capito. Sono un essere umano, non una macchina. C’è una parte di cuore che mi fa sempre più male, basta per favore!”.

Insomma, il Cavaliere ha ammesso di essere stufo delle continue discussioni in trasmissione e che tutta la sofferenza che gli procuravano stava iniziando a fargli molto male proprio come essere umano. Inoltre, Incarnato ha provato molta tristezza in quanto molti hanno addirittura dubitato delle sue intenzioni nel programma, argomento che gli sta molto a cuore e che, dunque, è stato affrontato in termini a dir poco devastanti per lui.

Ora come ora, Armando e Gianni sono in tregua e si sono ripromessi di non attaccarsi più sul personale, come spesso è accaduto in passato: presteranno fede a questa promessa? Noi ci auguriamo di sì con tutto il cuore.