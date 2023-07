In cucina con questo oggetto, non farlo più: rischi solo di mescolare germi e batteri

Lo usiamo praticamente tutti i giorni in cucina senza sapere si rischiano c germi e batteri: c’è solo un modo per pulirlo a fondo senza rovinarlo

Passiamo e ripassiamo con lo sgrassatore tutti i mobili e i fornelli, laviamo con attenzione pentole e tegami, facciamo brillare anche i bicchieri. Perché noi teniamo alla salute di tutti. Poi però non ci accorgiamo che in cucina c’è un oggetto che anche quando pulito comunque è portatore di germi e batteri.

Ce l’abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma non ci facciamo caso. Di cosa sto parlando? Ma del mestolo in legno che è un fedele compagno di molte delle nostre ricette. Lo usiamo molto più dei cucchiaio ma anche delle spatole e delle marise. Questo significa che ci fidiamo ciecamente, ma alla fine la porosità del legno trattiene l’umidità senza che ce ne rendiamo conto.

In inverno tutto sommato i rischi sono minori, perché comunque il freddo aiuta ad evitare la proliferazione di germi e batteri. Ma quando la temperatura si alza, allora il pericolo è dietro l’angolo.

Questo significa che dobbiamo agire in fretta e bene, per allungare la vita del nostro mestolo ma soprattutto per non farci del male. Perché la pulizia degli utensili in legno è diversa dagli altri ed è bene saperlo prima di fare danni peggiori.

L’oggetto più sporco che ho in casa, l’unico modo per disinfettarlo è questo

L’errore più grande che molti fanno e rovina tutto è quello di mescolare gli utensili in legno, a cominciare dal mestolo, a tutto il resto che c’è da lavare e infilarli in lavastoviglie. Le alte temperature dell’elettrodomestico quasi sicuramente danneggeranno il legno, ma non è tutto. Perché il mix tra calore e umidità tende a favorire la moltiplicazione di batteri nel materiale.

Allo stesso modo il mestolo, ma anche il tagliere e tutti gli altri utensili in legno non possono

rimanere immersi nell’acqua per lunghi periodi. Questo significa non lasciarli in una bacinella piena oppure nel lavabo: l’acqua penetra facilmente nei pori del legno e possono accumularsi microrganismi dannosi.

E allora come effettuare la pulizia dei mestoli? Basta usare alcuni prodotti che abbiamo sicuramente in casa e ci aiutano ad eliminare ogni traccia di sporco. Non il detersivo per i piatti, quello è dannoso esattamente come l’acqua, ma piuttosto altro.

Come l’aceto, che aiuta ad eliminare gli odori fastidiosi disinfettando il mestolo in legno e altri utensili con questo materiale. In una bacinella facciamo un mix di aceto e acqua tiepida nella stessa quantità. Poi immergiamo il mestolo o gli altri oggetti in legno e lasciamoli a bagno per 15, 20 minuti al massimo. A questo punto possiamo usare l’acqua corrente per sciacquarli.

Lo stesso risultato si può ottenere con il limone. Lo spremiamo e lo filtriamo, poi lo passiamo su tutto l’utensile per disinfettarlo. Lo risciacquiamo con acqua e lo asciughiamo subito con un canovaccio morbido e pulito.