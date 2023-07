Maneskin da record: “sono passati quindici anni dall’ultima volta”

L’accattivante band romana ha ottenuto un altro memorabile record, anche se talvolta appartiene esclusivamente al Bel Paese.

Sono trascorse alcune settimane dal termine del tour mondiale, che ha visto i Maneskin esibirsi in tutto il mondo, partendo dagli Stati Uniti d’America e arrivando in Giappone, dove sia Damiano che Victoria si sono regalati un memorabile tatuaggio, il primo sul torace, la seconda sul dorso della mano. Insomma, per i quattro ragazzi è stato un anno a dir poco memorabile, che difficilmente dimenticheranno.

pensare che è tutto partito nel 2021, quando la band romana si è aggiudicata la vittoria al Festival di Sanremo, che ha permesso loro di partecipare di diritto alla più grande competizione musicale europea. Stiamo parlando ovviamente dell’Eurovision Song Contest, che li ha visti intonare una delle loro hit più famose, Zitti e Buoni, la stessa che ha regalato loro il primo posto. L’evento è stato un vero e proprio trampolino di lancio per la loro carriera artistica, visto che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere e soprattutto far conoscere la loro musica.

Anche i social però hanno avuto un ruolo estremamente importante, riuscendo a far arrivare le canzoni oltreoceano. Tutto questo ha consentito ai quattro ragazzi di mettere in piedi un tour mondiale da capogiro, ma non è finita qua. Infatti tra qualche settimana partirà la loro seconda tournée, che li porterà a suonare in moltissimi paesi, inclusa stavolta anche l’Australia, dove i Maneskin hanno ottenuto un discreto successo. Nel frattempo però hanno deciso di fare qualche concerto in Italia, dove sono riusciti a realizzare il grande sogno di esibirsi allo Stadio Olimpico.

Un concerto da record

Poche ore fa i Maneskin hanno suonato di fronte a 60 mila persone, che si sono recati allo Stadio Olimpico per assistere ad uno dei loro concerti. Pochi giorni fa i 4 ragazzi si trovavano a Trieste, davanti ad un pubblico di 25 mila fan, mentre il 24 e il 25 luglio saranno a San Siro. Insomma, la band è inarrestabile. E pensare che prima del 2017 la band era praticamente sconosciuta ed era solita esibirsi tra le vie della Capitale. Si sono poi fatti conoscere con la partecipazione a X Factor, riuscendo a salire sul podio ottenendo il secondo posto.

La loro performance allo Stadio Olimpico però è da record, non tanto per il numero di fan che hanno assistito alla performance, ma bensì per il luogo. Infatti si tratta della prima in quindici anni che una rock band si esibisce nel celebre stadio. Prima di loro ci sono stati i Negramaro, che sono riusciti a riempire lo Stadio Olimpico. Insomma un record dietro l’altro. E chissà cosa hanno in serbo i quattro romani nel prossimo futuro? Una cosa è certa, solo il tempo ce lo dirà.