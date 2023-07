Efficacia ed equilibrio: oroscopo di oggi grida al mondo “serenità!”

Oroscopo di oggi che lascia senza parole anche i più scettici: si può trovare la pace, anche dopo una tempesta che ha distrutto ogni cosa!

Parlare di precisione chirurgica, rende l’idea di quanto accadrà nella giornata corrente? L’oroscopo di oggi è una bella boccata d’aria fresca, ma solo per chi ha passato il peggio. Infatti, si rivela essere un momento ricco di soddisfazioni sia personali che sul piano lavorativo per chi ha sofferto. Tutto è affrontato con un atteggiamento “distensivo”. Diciamo che il merito è soprattutto dei guerrieri che non hanno mollato, ed han saputo cavalcare le onde della vita fatte di guai, ansie e frustrazioni. Così, non possiamo non dare qualche consiglio ai segni fortunati per vivere al meglio questa fase, e ripartire ancora più carichi e con il piede giusto nella prossima!

Luna Piena in Capricorno, c’è così tanta energia che si scoppia! Prima di spiegare quanto accadrà, occorre fare delle dovute precisazioni. Ricordiamo che quando parliamo di oroscopo del giorno, non entrano in gioco mere previsioni, ma l’atteggiamento giusto da avere rispetto la vita e sé stessi. Per cui mettere da parte le anticipazioni del futuro, ed abbracciare l’interpretazione dei fatti accaduti.

Con la Luna piena si ha di norma un momento in cui si dispiegano le energie, alcune volte ciò accade prepotentemente, come se ci si liberasse, ma oggi succede qualcosa di incredibilmente perfetto. C’entra l’influenza del Capricorno, personalità coraggiosa e contenuta, ma con delle idee spesso ingegnose, soprattutto sul fronte organizzativo. E’ come se ogni singola intenzione vada a segnare un vero gol, pur mantenendo una situazione di equilibrio costante.

Non ci saranno grosse evoluzioni, ma veri e propri avanzamenti nella vita di chi ha perseverato. Infatti, accade proprio questo. Generalmente consigliamo a tutti di pianificare qualcosa di speciale, i presupposti ci sono tutti. Nello specifico, nell’oroscopo di oggi consigliamo delle news ad alcuni segni.

Oroscopo di oggi porta bene a questi 3 segni, che previsioni!

Proprio perché le due caratteristiche si pongono in sintonia, efficacia ed equilibrio, sembra che la giornata sia fortunata. In realtà, non è merito né del fato né del prossimo, ma quanto di ciò che viene dal cuore di ognuno. Essere ben disposti, affrontare le sfide con il cuore leggero, e vivere con la propositività a fare tutto senza fretta, sono le chiavi esatte anche per gestire le giornate peggiori. Di recente, ci sono stati 3 segni che collaborando hanno dato il massimo, ma a volte non serve. Per avere il meglio, in qualche occasione servirebbe sorridere con serenità. Perché anche quando gli obiettivi vengono meno, cioè non sono raggiunti, quel che conta è la pace interiore. Con questa si vince tutto!

Oroscopo di oggi: il segno dei Pesci sorride senza paura del confronto!

Niente stava andando per il verso giusto, specialmente perché si è trovato più e più volte in grosse difficoltà. Non c’entra il suo essere spesso in balia di emozioni, ma quanto il fatto che tutto si è così poco incastrato, che alla fine anche le intenzioni migliori sono andate allo scatafascio. Adesso va meglio, ma bisogna contenere i bollenti spiriti. Consiglio: ci sentiamo di suggerire un atteggiamento equilibrato, anche se dentro ci si sente morire a causa di alcuni eventi improvvisi. Arriverà il momento ni cui tutto verrà fuori, e lì si che saranno soddisfazioni! Aspettare l’occasione giusta.

Segue il Sagittario, sogna in grande, ma soprattutto pianifica con serenità!

Stessa cosa per questo amico di fuoco un po’ cocciuto, è peggio di un ciuccio! Trovare questo segno in una condizione di pace, è davvero qualcosa di impensabile, soprattutto se si dice che sia anche ben organizzato. Alcuni rari momenti, accade anche questo miracolo. Per il segno è una vera e propria conquista personale, vive con meno ansia ciò che gli accade. Consiglio: la ritrovata serenità non è caduta dal cielo, ma è il frutto di un piccolo lavoro di introspezione. Se ci si sente pronti, esternare a persone fidate le evoluzioni interiori aiuterà ad affrontare le prossime.

All’ultimo posto c’è la Vergine, chi l’ha detto che una cinica non può sognare la pace?

Esausta dalle delusioni da parte di chi è stato il suo faro pr lungo tempo, questa amica così cinica, trova pane per i suoi denti. Nessuna esternazione complessa, legame o chissà qualche sbilancio emotivo, oggi può dedicarsi solo a ciò che gli vine meglio: la praticità. Così, si immerge pienamente e con tutte le sue energie nella direzione di un percorso evolutivo che la rende emotivamente dura e solida, ma non indifferente ad alcune evoluzioni. Consiglio: la pacatezza è tipica del segno più concreto del 12, ma dietro la pragmaticità c’è sempre lo spazio per un sogno, anche se si tratta di farlo ad occhi aperti.