Manu e Isabella, chi è la coppia di Temptation Island 2023: età, lavoro e storia

Chi sono Manu e Isabella di Temptation Island 2023: età, lavoro e storia della coppia in crisi per la diversa posizione economica.

Chi sono Manuel Marascio e Isabella Recalcati di Temptation Island 2023? La coppia ha conquistato immediatamente le attenzioni del pubblico mettendosi totalmente in gioco durante la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. Manu e Isabella hanno raccontato di non riuscire a trovare un punto di incontro appartenendo a due realtà diverse.

Ad inviare la candidatura a Temptation Island 2023 è stato Manu che ha voglia di capire cosa vuole realmente Isabella e se può avere un futuro con lei nonostante la diversa estrazione sociale e le diverse ambizioni, ma chi sono davvero Manu e Isabella?

Chi sono Manu e Isabella di Temptation Island 2023: tutto quello che c’è da sapere

Manuel Marascio ha 27 anni e lavora come tramviere a Milano, città in cui vive. Isabella Recalcati ha 26 anni, è laureata e lavora per un’agenzia che organizza eventi. Anche lei vive a Milano ma arriva da una zona diversa della città rispetto al fidanzato. Manu, infatti, vive in un quartiere popolare mentre Isabella nella zona centrale del capoluogo lombardo. La diversa provenienza e il diverso stile di vita rappresentano le cause della crisi che la coppia sta vivendo.

Manu, infatti, ha confessato di sentirsi sminuito e non supportato dalla fidanzata la quale, invece, ha spiegato di essere molto innamorata di Manu e di non aver mai dato importanza alla posizione economica altrimenti l’avrebbe lasciato molto prima. Dopo tre anni di fidanzamento, però, Manu vorrebbe un sostegno dalla fidanzata e vorrebbe vedere in lei maggior entusiasmo quando le parla del suo lavoro.

Isabella, dall’altra parte, ha spiegato di sbagliare i modi, ma di fare tutto solo per cercare di spronare il fidanzato a realizzare i suoi sogni professionali. I due, dunque, non riescono a comunicare e a trovare un punto d’incontro ed è questo il motivo che li ha spinti a partecipare alla trasmissione. Tuttavia, al termine della prima puntata, Isabella, dopo aver sentito lo sfogo in lacrime del fidanzato che ha ribadito quanto detto sopra, ha chiesto immediatamente il falò di confronto convinta che la permanenza nel villaggio non risolverà i problemi di coppia.

Pur essendo molto innamorati, i due non riescono a capirsi e il diverso stile di vita li sta allontanando sempre di più.