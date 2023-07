Vittoria e Daniele, chi è la coppia di Temptation Island 2023: età, lavoro, figlio, storia

Chi sono Vittoria e Daniele di Temptation Island 2023? Età, lavoro, figlio e tutta la storia della coppia che sta mettendo alla prova l’amore.

Vittoria e Daniele formano una delle sette coppie protagoniste di Temptation Island 2023. Si tratta di una coppia che ha scelto di partecipare al programma dell’amore per capire se c’è un futuro da costruire insieme. Alla base delle incomprensioni tra Vittoria e Daniele non ci sono tradimenti, ma i diversi desideri. Da una parte c’è Vittoria che desidera diventare mamma e, dall’altra, c’è Daniele che pensa che non sia ancora il momento giusto per mettere su famiglia.

Partecipare a Temptation Island 2023 rappresenta così l’occasione per la coppia per capire se ci può essere davvero un futuro e se ci sono le possibilità di venirsi incontro per realizzare quello che è il sogno di Vittoria.

Chi sono Vittoria e Daniele di Temptation Island 2023

Vittoria ha 32 anni e Daniele 33. Vivono a Roma e sono fidanzati da quattro anni. Lei gestisce un centro estetico mentre lui è il direttore di un supermercato a Cesano di Roma. Il loro è stato un amore forte sin dal primo incontro al punto da portarli a convivere quasi subito. A decidere di partecipare a Temptation è stato lui perché vuole capire se sono davvero pronti ad avere un figlio. Vittoria, infatti, non ha alcun dubbio ed è sicura di voler diventare mamma entro poco tempo. Daniele, invece, non si considera ancora pronto soprattutto per come vanno le cose in coppia.

I due, infatti, litigano spesso e il loro è un rapporto turbolento. Le discussioni, infatti, sono all’ordine del giorno e rappresentano la causa dei dubbi di Daniele.

“Mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio ma per me ora non ci sono i presupposti perchè litighiamo davvero troppo. Ha detto o a novembre o ti lascio, non vuol dire che mi pressi?”, ha raccontato Daniele nel video di presentazione.

Vittoria, però, ha un parere contrario e spiega di aver sempre detto a Daniele di volere un figlio chiedendogli di essere sincero e di dirle apertamente se non lo vuole.

Durante la prima puntata, entrambi hanno espresso i propri punti di vista ribadendo le rispettive posizioni. La permanenza per tre settimane nel villaggio di Temptation Island insieme alle altre coppie li aiuterà a capire se sia il caso di portare avanti la storia o se sia meglio chiuderla?