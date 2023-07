Fianchi stretti? Basta scegliere il look giusto e ti vedrai come nuova!

Scopri quali sono i trucchi da mettere in atto per risolvere il problema dei fianchi stretti. Ti vedrai più bella che mai.

Quando ci si guarda allo specchio, capita spesso di trovare dei difetti o di fissare l’attenzione su un particolare che si trova meno piacevole di altri. Al di là di come ci si sente nel guardarsi, la buona notizia è che ci sono delle soluzioni praticamente per ogni problema.

Nel caso dei fianchi stretti, ad esempio, basta modificare un po’ il look e scegliere gli abiti dai tagli giusti per ottenere un effetto del tutto diverso e tornare a sorridere alla propria immagine riflessa. Dopo aver visto cosa indossare quando si ha un seno troppo grande, oggi scopriremo come gestire dei fianchi che si percepiscono troppo stretti. E tutto scegliendo semplicemente gli abiti giusti.

Come vestirsi in caso di fianchi stretti

Avere i fianchi stretti può essere un sogno per alcune ma un vero e proprio problema per altre. Per fortuna, chi proprio non ama questo particolare fisico può cambiare le cose scegliendo gli abiti più adatti a cambiare le cose. Con il giusto look è infatti possibile minimizzare i difetti (o quelli che si percepiscono come tali) e mettere in risalto gli aspetti positivi o che si preferiscono. Insomma, basta indossare i giusti capi per cambiare la propria immagine trovando tra tante scelte quella che si sente più affine con la propria persona.

Nel caso dei fianchi stretti una soluzione è quella di portare gonne a svasare e che siano in grado di ampliare la figura proprio nella zona dei fianchi. Anche la vita bassa può fare tanto in tal senso. In caso si portino spesso jeans e pantaloni è quindi consigliabile optare per questa scelta. Se si amano gli abiti corti e freschi si possono scegliere quelli ampi sul fondo o con grandi gonnelloni. Tutte scelte che aiutano ad allargare i fianchi e a farli apparire meno stretti.

Infine, anche per il costume ci sino possibili soluzioni. Un bichini con mutandina con scollo sui fianchi farà apparire gli stessi più larghi. E lo stesso vale per quei costumi interi (ma va bene anche per bikini e trikini) con fronzoli proprio applicati nella zona. Dalle balze ai dettagli gioliello, ogni singolo particolare consentirà di ottenere delle proporzioni diverse ed in grado di far apparire i fianchi più stretti. Cosa che renderà l’immagine che si ha di sé più incline ai propri desideri. Provare per credere.