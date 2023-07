Emma Marrone: la scelta per l’abito da cerimonia per l’Estate 2023 è sobria e sbalorditiva

È tempo di cerimonie e la VIP Emma Marrone ha partecipato ad un evento sfoggiando un vestito che ha lasciato tutti a bocca aperta.

È una delle donne dello spettacolo italiano più amate e seguite d’Italia, è considerata un’icona di moda e di stile, è l’artista Emma Marrone. La cantante negli ultimi giorni ha partecipato ad un evento di beneficenza presso le Terme di Diocleziano a Roma.

All’evento, la cantante è arrivata indossando un abito da cerimonia completamente bianco ma talmente particolare da fare impazzire tutte le fashioniste del web. Non si parla d’altro che del vestito bianco di Emma Marrone, le foto del suo abito stanno rimbalzando sul web e tutti concordano nel definire il suo outfit elegante e raffinato.

Emma Marrone e la scelta dell’abito bianco sbalorditivo

Durante il periodo estivo si moltiplicano le cerimonie e quando si tratta di matrimonio, solitamente è permesso sfoggiare quasi tutto fuorché indossare l’abito bianco, colore esclusivo della sposa. Per tutte le altre cerimonie invece, il bianco sembra essere un colore perfetto sia per risaltare l’incarnato abbronzato che per contrastare il caldo torrido. Ed è stato proprio il bianco il colore scelto da Emma Marrone per l’occasione speciale di beneficenza alla quale ha partecipato recentemente. Il suo abito bianco è drappeggiato e con dettagli piumati, sembra pensato come un abito omaggio alla mitologia greca e chi lo indossa appare proprio come un’opera d’arte. Il total white sembra, infatti, essere la tendenza di questa estate 2023.

Sebbene Emma Marrone sia apparsa incantevole in questo abito, non è sempre facile abbinare un abito totalmente bianco da cerimonia come ha fatto lei. Se ti stai chiedendo anche tu come abbinare al meglio un abito bianco, la risposta è molto semplice: a fare la differenza sono gli accessori che dovranno essere eleganti e raffinati se si desidera apparire strepitosi proprio come Emma Marrone.

Se sulla tua agenda il prossimo impegno è un evento di gala o formale e non sai cosa indossare, ti consigliamo di optare per un abito bianco al quale abbinare sandali bianchi satinati e una pochette bustina con dettagli dorati, il risultato sarà strepitoso e garantito.

Se l’abito di Emma Marrone ha fatto impazzire anche te e ti stai chiedendo dove poterlo acquistare, sei capitata nel posto giusto. Abiti simili sono stati replicati da molte aziende di moda che offrono abiti a prezzi molto accessibili. Per esempio, puoi acquistare un abito da cerimonia bianco simile a quello della cantante sul sito di Zalando e senza spendere una fortuna.

Come vedi, l’abito perfetto per le cerimonie che si susseguiranno in questa estate 2023 è total white. Optando per questo colore, sarete certi di non sbagliare. Sarete eleganti, raffinati, senza tempo e vi distinguerete senza rinunciare ad essere estremamente fashion.