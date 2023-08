Coppie Temptation Island 2023 un mese dopo: nuovi amori, addii dolorosi e progetti futuri

Cos’è successo alle coppie di Temptation Island 2023 un mese dopo? Ecco chi sta ancora insieme, chi ha una nuova storia e chi è single.

Il viaggio di Temptation Island 2023 è stato lungo, intenso e carico di emozioni per le sette coppie che, durante la permanenza nel programma hanno riflettuto sui propri sentimenti decidendo, al termine del percorso, se portare avanti la relazione o mettere un punto definitivo. Tra le sette coppie protagoniste, alcune sono tornare a casa insieme e altre si sono dette addio, ma cos’è successo un mese dopo la fine del programma?

A svelare tutto è stato Filippo Bisciglia che, al termine della sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2023, ha incontrato tutti i protagonisti facendosi raccontare cos’è successo un mese dopo l’addio al programma. Chi, dunque, è ancora felicemente fidanzato? E chi, invece, ha messo un punto definitivo? C’è anche chi ha scelto di iniziare un nuovo percorso sentimentale accanto ad un’altra persona.

Coppie Temptation Island 2023: chi sta ancora insieme e chi si è detto addio per sempre

Tra le coppie di Temptation Island 2023 che hanno lasciato insieme il villaggio ci sono quelle formate da Manu e Isabella. I due, fidanzati da tre anni, avevano partecipato al programma per alcune incomprensioni dovute al diverso stile di vita. La coppia aveva lasciato il villaggio dopo pochi giorni ed oggi sono ancora fidanzati. I due, insieme, stanno provando a superare tutti i problemi mettendo davanti a tutto e tutti il loro amore. Sono innamorati e felici anche Gabriela e Giuseppe. Lei ha ammesso di essere più sicura di se e lui ha capito di voler un futuro con la fidanzata ipotizzando di poter fare il passo del matrimonio tra un paio di anni.

Capitolo a parte, invece, per Davide e Alessia. I due avevano partecipato al programma perché, pur essendo fidanzati da undici anni, lui aveva scoperto che lei per quasi due anni aveva avuto una storia con un altro uomo. Dopo un falò di confronto, i due avevano lasciato insieme il villaggio, ma ad oggi, stanno affrontando una pausa.

Davide, infatti, ha spiegato di aver rivisto le immagini dell’avventura a Temptation Island e di essere stato male chiedendo un periodo di pausa ad Alessia che è così tornata a stare dai genitori. I due, tuttavia, hanno spiegato di non essersi assolutamente lasciati.

Si sono detti definitivamente addio, invece, Manuel e Francesca che, dopo essere tornati a casa da soli, si sono rivisti per un confronto ribadendo la volontà di non tornare insieme. Storia finita anche per Daniele e Vittoria così come per Ale e Federico.

Mirko e Perla, invece, si sono lasciati dopo cinque anni ed entrambi avevano lasciato il villaggio con i rispettivi tentatori. Ad oggi, Mirko è fidanzato con la tentatrice Greta con cui condivide un tatuaggio di coppia mentre Perla sta conoscendo il tentatore Igor.