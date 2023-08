Tragico lutto per i Donnalisi: i toccanti messaggi di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Un tragico lutto ha colpito il fandom dei Donnalisi: i toccanti messaggi di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Grave lutto per il fandom dei Donnalisi ovvero il gruppo dei fan che, da ormai dieci mesi, sostiene Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Una fan dell’ex coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 7 è venuta a mancare prematuramente dopo aver perso la lotta contro la malattia. Ad annunciarlo è stato il marito su Twitter dove la donna, nel corso dei mesi, aveva sostenuto Antonella ed Edoardo dimostrandogli affetto e sostegno anche nel corso dell’ultimo mese durante il quale i due hanno deciso di lasciarsi smettendo anche di seguirsi sui social.

La notizia della morte della fan è arrivata anche ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che, sui social, hanno così scritto un messaggio per la loro fan che, nonostante la malattia, li ha sempre seguito tifando per loro anche in questo momento difficile sentimentalmente.

Lutto nel fandom dei Donnalisi: le parole di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

“Salve #donnalisi sono Antonio il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che manu alle 4,20 di stanotte è deceduta. Ringrazio i messaggi ricevuti di sostegno da tutti voi che riteneva la sua 2 famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi Voletevi bene”. Con queste parole, il marito di Emanuela, questo il nome della fan dei Donnalisi, ha annunciato la sua morte.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli altri fan dei Antonella ed Edoardo che si sono stretti intorno alla famiglia di Emanuela.

Dopo aver saputo della scomparsa della loro fan, anche Antonella ed Edoardo hanno espresso cordoglio per la loro fan sui social. Tra le storie del proprio profilo Instagram, Antonella ha condiviso il tweet del marito di Emanuela scrivendo: “Manu mi ha sempre supportata e seguita nonostante le sue sofferenze. Questa notizia è un colpo al cuore”, le parole della Fiordelisi.

Edoardo, invece, ha affidato il proprio pensiero a Twitter: “Non credo di poter fare di più che mandare un grosso abbraccio alla famiglia di Manu”, le parole di Donnamaria.

I messaggi di Antonella ed Edoardo sono stati molto apprezzati da tutti i loro fan che continuano a seguirli e supportarli sperando di poterli rivedere, un giorno, nuovamente sereni e complici come lo sono stati durante i primi mesi post Grande Fratello Vip.