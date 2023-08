Hai danneggiato le sopracciglia? Ecco come risolvere tutto con un bel taglio!

Scopri come rimediare a delle sopracciglia danneggiate usando la forbice nel modo giusto. Non te ne pentirai.

Il continuo inseguire i nuovi canoni di bellezza porta spesso e volentieri a fare diversi esperimenti su di sé e su tutto ciò che è modificabile. Tra i tanti aspetti su cui spesso si tende a lavorare ci sono le sopracciglia che, come ben sappiamo, sono importantissime sia per rendere lo sguardo più bello che per dare la giusta armonia al viso. A volte, però, capita che depilandole a casa si commetta qualche errore di troppo arrivando a rovinarle anche in modo piuttosto serio. Come agire in questi casi?

La soluzione più semplice è quella di fermarsi e attendere che ricrescano in modo da non fare altri passi falsi. E per stemperare la cosa è possibile ingannare il tempo con l’aiuto di una matita per sopracciglia che andrà a riempire le parti mancanti. Se ciò non ti basta, però, puoi darti un ulteriore aiuto andando a lavorare proprio sui capelli ed in particolare sulla frangia Dopo aver visto come coprire le orecchie sporgenti anche con i capelli corti, scopriamo quindi come agire quando si danneggiano le sopracciglia.

Come agire con i capelli per migliorare delle sopracciglia danneggiate

A volte, un taglio di capelli può fare la differenza e celare anche i difetti più impensabili. In caso di sopracciglia danneggiate, ad esempio, una frangia può coprire ogni tipo di disastro, donando al contempo un aspetto nuovo al viso e allo sguardo. Se non si è amanti della frangetta si può optare per quella a tendina che sarà possibile portare aperta quando le sopracciglia saranno tornate come prima. In questo modo potrai rimediare all’errore senza correre il rischio di dover portare una frangetta che non si ama.

Un’altra soluzione è quella di optare per una frangia molto leggera e che copra le sopracciglia ma sia al contempo apribile o acconciabile in modo da lasciare la fronte scoperta. Una soluzione da tenere solo per il tempo in cui le sopracciglia appariranno rovinate. Ovviamente il tipo di frangia può variare anche in base a dove si è creato il danno. Se questo è laterale, ad esempio, si può lavorare ai lati dei capelli, creando una scalatura che parta dalla frangia o che circondi i lati della fronte.

Ciò che conta è trovare una strategia che sia in grado di nascondere per un po’ le sopracciglia e che lo faccia in modo da farti sentire comunque bellissima.