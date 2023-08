Basta solo una mossa e la batteria del tuo smartphone durerà il doppio!

Vuoi sapere come far durare di più la tua batteria? Scoprilo subito con questo semplice metodo efficace e veloce!

La batteria del tuo smartphone si scarica troppo in fretta quando lo si utilizza ogni giorno tutto il giorno. Evidentemente però è ormai diventato impossibile non utilizzarlo tutti i giorni proprio per tutte le cose che si possono fare grazie all’utilizzo di un cellulare. Non serve solamente a fare chiamate, quell’epoca è ormai finita da un bel po’. Ormai gli smartphone odierni sono così sviluppati che non possono farti un caffè, ma possono prenotarne uno. I cellulari sono delle vere e proprie mini postazioni di lavoro. Grazie alle applicazioni per cellulari non solo si può giocare, ma anche svolgere tutte le proprie attività quotidiane.

Un cellulare infatti proprio per questo è sottoposto ad immensi sforzi durante la giornata. Innumerevoli volte al giorno infatti si aprono pagine su pagine di Google, applicazioni su applicazioni di social network come Facebook e Twitter senza poi contare Tiktok che è utilizzatissimo assieme ad Instagram. Insomma, se poi si considerano tutte le app di lavoro e quelle di gestione di casa e finanze ecco che il cellulare diviene una vera e propria estensione di noi stessi.

Proprio per queste ragioni il cellulare serve sempre ben pronto e preparato. Ci vorrebbe una batteria infinita. Con questo trucco si riesce a farla durare molto più a lungo!

Con questo trucco la batteria durerà molto più a lungo. Devi fare così!

Per quanto riguarda la batteria la prima cosa che bisogna fare è andare nelle impostazioni, nel caso in cui si abbia a disposizione un prodotto Apple, e nella sezione Siri e Ricerca devi scorrere verso il basso e nella sezione “Suggerimenti da Apple” devi poi pigiare sulle quattro caselle in modo da disattivarle. Se fai in questo modo infatti risparmi davvero molto sulla batteria siccome queste funzioni Siri non ti servono proprio a nulla e ti pesano solamente sulla batteria.

Devi sapere infatti che noi abbiamo molteplici impostazioni preimpostate che dovremmo tenere sott’occhio e disattivare proprio perché non sono utilizzate da noi e non comportano nessun beneficio alla nostra attività quotidiana con il nostro smartphone.

Un ulteriore consiglio consiste poi nell’andare in sezione impostazioni e cliccare proprio su Batteria. A questo punto dovrai poi cliccare sulla casella dell’ottimizzazione della batteria. Questo serve a migliorare le prestazioni della batteria senza consumi inutili o eccessivi o prestazioni che non sono utili ai fini delle tue attività e che in realtà servono solo a scaricare la batteria più velocemente.

Questi consigli infatti sono utili proprio per fare durare di più la batteria del tuo cellulare. Si consiglia però poi ovviamente anche di terminare le attività delle applicazioni quando non le usi. A tal proposito devi cliccare sull’icona dell’app, su informazioni di sistema e poi su termina attività. Così facendo risparmierai molta più energia della batteria!