Hai le orecchie grandi ma ami i capelli corti? Niente paura. Ti basta scegliere il taglio giusto!

Se ami i capelli corti ma temi di esporre delle orecchie grandi, ti basta scegliere il taglio giusto. Il risultato sarà davvero unico.

Spesso si pensa erroneamente che un taglio di capelli corto sia assolutamente off limits per chi ha orecchie grandi o sporgenti. Un problema che, invece, può essere risolto in modo davvero semplice. Se il tuo sogno è da sempre quello di sfoggiare un taglio di capelli corto, sei nel posto giusto.

Oggi ti sveleremo infatti alcuni trucchi per poterne portare uno che sia in grado di starti benissimo e di far persino risaltare le orecchie senza, per questo, farle apparire grandi. Una volta provato su te stessa potrai godere di un risultato davvero unico e che apprezzerai molto più di quanto immagini. Dopo aver visto come nascondere le orecchie sporgenti scegliendo le acconciature giuste, da oggi potrai godere a pieno di un taglio corto e tutto da amare.

Orecchie grandi? Questo è il taglio di capelli corto perfetto per te

Se avere le orecchie grandi non è un limite al tuo bisogno di sfoggiare un taglio di capelli corto, sei nel posto giusto. Per fortuna, ti basterà infatti scegliere quello giusto per poter ignorare quello che consideri un difetto. Anche se le orecchie grandi possono essere un problema, infatti, se mostrate con naturalezza possono diventare un tratto caratteristico ed in grado di contraddistinguerti.

Fino ad allora, puoi comunque ottenere un buon risultato. E per farlo ti basterà scegliere un taglio corto (anche cortissimo) ma con un ciuffo in grado di arrivare alle orecchie e di coprirle. In alternativa, anche un taglio sfilato più lungo ai lati e corto dove non serve, può essere il modo perfetto per mostrarti in giro senza dover pensare alle tue orecchie.

In questo modo ti sentirai bellissima, non dovrai rinunciare a nulla e potrai godere di un taglio di capelli davvero unico, che parli di te e che lo faccia senza farti sentire a disagio. E per il colore? In genere puoi usare quello che più preferisci ma se proprio ci tieni ad avere qualche dritta utile a riguardo, ti basterà sapere che dei colpi di luce sulla fronte o comunque distanti dalle orecchie, possono portare lo sguardo a concentrarsi sui capelli.

Ancor meglio se deciderai di sistemarle proprio sulle lunghezze. Dal biondo al rosso, passando per il rosa, il risultato sarà sempre unico. Ciò che conta è scegliere sempre opzioni che ti facciano sentire a tuo agio.