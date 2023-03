Edoardo Donnamaria, 100 canzoni dedicate ad Antonella Fiordelisi: il dolcissimo gesto d’amore

Edoardo Donnamaria continua a stupire lasciandosi andare ad una nuova e meravigliosa dedica d’amore per la fidanzata Antonella Fiordelisi.

E’ passata esattamente una settimana da quando, a causa di una squalifica, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, dopo quasi sei mesi di convivenza, hanno dovuto separarsi. Da quel giorno, entrambi stanno dando continuamente dimostrazione di quanto quell’amore, nato nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sia forte e profondo. Antonella, nella casa, continua a forzarsi per sorridere e stare bene per poi lasciarsi andare alla malinconia, alla nostalgia, ma anche alla paura di perderlo; Edoardo, a casa, sta vivendo la stessa situazione sentendo fortemente la mancanza della fidanzata come ha dichiarato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi.

Tuttavia, pur stando fisicamente lontani, Edoardo e Antonella sono molto vicini e, dall’esterno, Donnamaria sta provando in tutti i modi a rassicurare la fidanzata per non vederla più piangere. Se nella casa, durante l’ultimo, intenso confronto con Antonella aveva ammesso di non essere bravo a parlare d’amore e a dare dimostrazioni, fuori dalla casa, Edoardo sta dimostrando il contrario. Con una serie di gesti sta zittendo tutti gli haters e l’ultima dedica fatta ad Antonella colpisce davvero il cuore.

Edoardo Donnamaria e l’intera playlist dedicata ad Antonella Fiordelisi: i fan dei Donnalisi in lacrime

Dopo essere andato ad urlare fuori dalla casa per far sapere ad Antonella di sentire la sua mancanza; dopo averle dedicato un videomessaggio strappalacrime e averle organizzato una meravigliosa sorpresa per il compleanno, Edoardo Donnamaria è andato oltre e ha deciso di dedicare un’intera playlist alla sua Antonella.

Quando erano in casa, Antonella gli aveva più volte chiesto di dedicarle una canzone. Per Edoardo è stato difficile trovarne una (anche se, tra le tante aveva scelto anche Nata sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti dal momento che Antonella è proprio dei pesci, ndr) e così, uscito dalla casa, ha deciso di dedicarle una playlist di ben 100 canzoni.

“Non sono bravo a parlare d’amore, sono più bravo a scrivere o a dedicarti delle canzoni. Volevi te ne dedicassi una, io te ne dedico 100”, ha scritto nella descrizione della playlist dal titolo “Queste cose non le so dire”.

100 canzoni che Edoardo ha scelto di dedicare alla sua Antonella. Tra le canzoni scelte spiccano “Abissale” di Tananai che Edoardo aveva chiesto al confessionale di ascoltare in un momento di crisi con la fidanzata, “Nata sotto il segno dei pesci” di Antonello Venditti, “Guerra e pace” degli Psicologi, “Mi fai impazzire” di Blanco, “Fiori di Chernobyl” di MrRain, “Piccola Stella” e “Rondini al guinzaglio” di Ultimo, “Sottone“, canzone scritta e cantata proprio da Edoardo Donnamaria, “E’ sempre bello” di Coez e tante altre (clicca qui per ascoltare tutta la playlist).

Con la canzone numero 100 ha ucciso tutto il fandom 😭. @drojette #donnalisi pic.twitter.com/h4IxQPEwX0 — DONNALISII (@fotoinedite) March 16, 2023

Edoardo, poi, sceglie di chiudere la playlist con “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina, canzone che Antonella, nella casa del Grande Fratello Vip, gli ha sempre dedicato.

E: la mancanza più grande che ho sia proprio lei… ❤️❤️

E si Schucchio noi siamo sicure che sia proprio lei ❤️😍#donnalisi pic.twitter.com/J7dimFn9Xy — Mary d’apolito (Anto&Edo ❤️ per sempre donnalisi) (@d_mariarosa) March 16, 2023

Di fronte alla dedica musicale di Edoardo, i fan si sono letteralmente sciolti esattamente come hanno fatto ascoltando l’intervista che Edoardo ha rilasciato a Casa Chi in cui ha ammesso di sentire fortemente la mancanza di Antonella.